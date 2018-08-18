|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 08 жов, 2018 08:45
Оранжевый-хит сезона написав:
Импорт автомобилей упадёт с 1 января 2019 года (льготная растаможка закончится). Уже замдлился импорт из США так как высокий риск что автомобиль прийдёт после нового года. А это под несколько ярдов отток замедлится.
Все кто хотел привезти - сделали это и не один раз.
-
PrimusInterPares
-
-
- Повідомлень: 235
- З нами з: 07.06.16
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 27 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 08 жов, 2018 09:36
Оранжевый-хит сезона написав: Faceless написав:
Кстати, был пару раз в Патриотике, как раз как похолодало. В доме реально тепло, я бы сказал даже жарко. Очень интересно, какие будут платёжки за отопление в этом году, когда уже намного больше заселилось квартир, думаю в разы меньше, многие прикрутят, причем не в ущерб комфорту
Поквартирные счётчики есть?
Сейчас не разрешают вводить дома в эксплуатацию без поквартирных счетчиков на воду и тепло
-
l66
-
-
- Повідомлень: 2460
- З нами з: 05.01.14
- Подякував: 249 раз.
- Подякували: 335 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|11538
|2069682
|
|
|446
|166696
|
|
|1
|891
|
|