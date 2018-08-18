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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1119
Висота стель
4%
46
Гарний вигляд з вікон
9%
100
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
241
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
175
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
208
Якість будівництва
15%
173
Всього голосів : 1119
Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 08:45

  Оранжевый-хит сезона написав:Импорт автомобилей упадёт с 1 января 2019 года (льготная растаможка закончится). Уже замдлился импорт из США так как высокий риск что автомобиль прийдёт после нового года. А это под несколько ярдов отток замедлится.

Все кто хотел привезти - сделали это и не один раз.
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 09:36

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Faceless написав:Кстати, был пару раз в Патриотике, как раз как похолодало. В доме реально тепло, я бы сказал даже жарко. Очень интересно, какие будут платёжки за отопление в этом году, когда уже намного больше заселилось квартир, думаю в разы меньше, многие прикрутят, причем не в ущерб комфорту

Поквартирные счётчики есть?

Сейчас не разрешают вводить дома в эксплуатацию без поквартирных счетчиков на воду и тепло
l66
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