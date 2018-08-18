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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 22432244224522462247>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1119
Висота стель
4%
46
Гарний вигляд з вікон
9%
100
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
241
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
175
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
208
Якість будівництва
15%
173
Всього голосів : 1119
Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 08:45

  Оранжевый-хит сезона написав:Импорт автомобилей упадёт с 1 января 2019 года (льготная растаможка закончится). Уже замдлился импорт из США так как высокий риск что автомобиль прийдёт после нового года. А это под несколько ярдов отток замедлится.

Все кто хотел привезти - сделали это и не один раз.
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 09:36

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Faceless написав:Кстати, был пару раз в Патриотике, как раз как похолодало. В доме реально тепло, я бы сказал даже жарко. Очень интересно, какие будут платёжки за отопление в этом году, когда уже намного больше заселилось квартир, думаю в разы меньше, многие прикрутят, причем не в ущерб комфорту

Поквартирные счётчики есть?

Сейчас не разрешают вводить дома в эксплуатацию без поквартирных счетчиков на воду и тепло
l66
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 10:43

  Bolt написав:
  BIGor написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Импорт автомобилей упадёт с 1 января 2019 года (льготная растаможка закончится). Уже замдлился импорт из США так как высокий риск что автомобиль прийдёт после нового года. А это под несколько ярдов отток замедлится.

А можно подробнее? Я не в теме, что за льготная растаможка и как она влияет на отток, если все везут евробляхи.

http://atlanticexpress.com.ua/zakon-325 ... tomobilej/
Но это распространяется на авто Евро5.Тоесть с 2010 года .Тогда как евробляхи ,как правило,более старшие авто.


Вот не пойму людей. Зачем на форуме писать что супер аудитор, если явно по сообщений видно че грузчик на заводе или продавец на базаре. Вообще не знать о льготной растаможке и четко знать о б*** - 100% не офиспланктон. И круг общения соответствующий.
Бігор, все професии нужни и важни.
И все могут купить квартиру.
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 11:05

  kingkongovets написав:70е, район модных новостроек
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9-этажная застройка (преимущественно), бульвары, КАНАЛЫ!!!!1111 :mrgreen:
Делай что должен, и будь что будет.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 11:06

  Vlad442 написав:
  J_P написав:Даже в старых панельках делали минимальное расстояние от стены до стены - 3,4 м.

Вы ошибаетесь. Даже если имеете в виду длинную стену.
Доказательство (а это даже не хрущь)
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У нас с вами разное понятие "старый". Я имел ввиду АППС и 134 серию, которые были последними достижениями советской проектной мысли.
П.С.: "старый" - имеется ввиду год утверждения соответствующей проектной документации.
J_P
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 11:10

подрастающие надежды

В центре Киева группа подростков разгромила магазин недалеко от Верховной Рады.
Случившееся описала в Facebook журналист Ангелина Бакалинская, передает Соцпортал.

Она видела, как 50-70 человек прибежали со стороны метро Арсенальная и ограбили толпой магазин напротив входа в Мариинский парк.

По словам Бакалинской, дети “вылетали из магазина с бутылками, жвачками“, а на части товара были противоугонные магниты. Некоторые товары они разбрасывали по улице.

На место чрезвычайного происшествия приехала машина охранной фирмы, а патрульной полиции не было. Тем временем дети убежали в сторону метро Арсенальная.
https://socportal.info/2018/10/08/v_kieve_tolpa_podrostkov_razgrabila_magazin.html
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 11:16

  Рыба-сом написав:9-этажная застройка (преимущественно), бульвары, КАНАЛЫ!!!!1111 :mrgreen:

Но близко не Рыбальский. Обидно, что в СССРе уничтожили архитектурную школу, которая существовала в рос империи в 19м начале 20-го века. И мы до сих пор не отошли от той катастрофы - проектировщики муравейников в киевских спальниках - это прилежные студенты советских строительных академий: "выдать на гора побольше шлака и подешевле".
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 11:19

  ребе Нок написав:В центре Киева группа подростков разгромила магазин недалеко от Верховной Рады.
Случившееся описала в Facebook журналист Ангелина Бакалинская, передает Соцпортал.

Она видела, как 50-70 человек прибежали со стороны метро Арсенальная и ограбили толпой магазин напротив входа в Мариинский парк.

По словам Бакалинской, дети “вылетали из магазина с бутылками, жвачками“, а на части товара были противоугонные магниты. Некоторые товары они разбрасывали по улице.

На место чрезвычайного происшествия приехала машина охранной фирмы, а патрульной полиции не было. Тем временем дети убежали в сторону метро Арсенальная.
https://socportal.info/2018/10/08/v_kieve_tolpa_podrostkov_razgrabila_magazin.html

Это флешмоб: mass shoplifting challenge
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 11:31

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  Рыба-сом написав:9-этажная застройка (преимущественно), бульвары, КАНАЛЫ!!!!1111

Но близко не Рыбальский. Обидно, что в СССРе уничтожили архитектурную школу, которая существовала в рос империи в 19м начале 20-го века. И мы до сих пор не отошли от той катастрофы - проектировщики муравейников в киевских спальниках - это прилежные студенты советских строительных академий: "выдать на гора побольше шлака и подешевле".


а шо не так?
комплексная, не очень высокая застройка с инфраструктурными объектами и школами/детсадами внутри кварталов, зачетнейшая локация, настоящий широкий специально выкопанный канал с фонтанами, набережная, интеллигентные соседи, до центра через мост рукой подать - на то время идеал, без дураков
и шо мы имеем щас?
меня тут счастливые обладатели квартир в варшавском упрекают в неумении мыслить с перспективой в 10-20 лет)
вот ваша перспектива, делайте выводы
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 11:33

  airmax78 написав:
  ребе Нок написав:В центре Киева группа подростков разгромила магазин недалеко от Верховной Рады.
Случившееся описала в Facebook журналист Ангелина Бакалинская, передает Соцпортал.

Она видела, как 50-70 человек прибежали со стороны метро Арсенальная и ограбили толпой магазин напротив входа в Мариинский парк.

По словам Бакалинской, дети “вылетали из магазина с бутылками, жвачками“, а на части товара были противоугонные магниты. Некоторые товары они разбрасывали по улице.

На место чрезвычайного происшествия приехала машина охранной фирмы, а патрульной полиции не было. Тем временем дети убежали в сторону метро Арсенальная.
https://socportal.info/2018/10/08/v_kieve_tolpa_podrostkov_razgrabila_magazin.html

Это флешмоб: mass shoplifting challenge

Если бы зал игровых автоматов громили - полиция бы срочно прилетела разобраться с хулЮганами.
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