Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Оранжевый-хит сезона написав:Импорт автомобилей упадёт с 1 января 2019 года (льготная растаможка закончится). Уже замдлился импорт из США так как высокий риск что автомобиль прийдёт после нового года. А это под несколько ярдов отток замедлится.
Все кто хотел привезти - сделали это и не один раз.
Faceless написав:Кстати, был пару раз в Патриотике, как раз как похолодало. В доме реально тепло, я бы сказал даже жарко. Очень интересно, какие будут платёжки за отопление в этом году, когда уже намного больше заселилось квартир, думаю в разы меньше, многие прикрутят, причем не в ущерб комфорту
Поквартирные счётчики есть?
Сейчас не разрешают вводить дома в эксплуатацию без поквартирных счетчиков на воду и тепло
Оранжевый-хит сезона написав:Импорт автомобилей упадёт с 1 января 2019 года (льготная растаможка закончится). Уже замдлился импорт из США так как высокий риск что автомобиль прийдёт после нового года. А это под несколько ярдов отток замедлится.
А можно подробнее? Я не в теме, что за льготная растаможка и как она влияет на отток, если все везут евробляхи.
Вот не пойму людей. Зачем на форуме писать что супер аудитор, если явно по сообщений видно че грузчик на заводе или продавец на базаре. Вообще не знать о льготной растаможке и четко знать о б*** - 100% не офиспланктон. И круг общения соответствующий. Бігор, все професии нужни и важни. И все могут купить квартиру.
У нас с вами разное понятие "старый". Я имел ввиду АППС и 134 серию, которые были последними достижениями советской проектной мысли. П.С.: "старый" - имеется ввиду год утверждения соответствующей проектной документации.
Но близко не Рыбальский. Обидно, что в СССРе уничтожили архитектурную школу, которая существовала в рос империи в 19м начале 20-го века. И мы до сих пор не отошли от той катастрофы - проектировщики муравейников в киевских спальниках - это прилежные студенты советских строительных академий: "выдать на гора побольше шлака и подешевле".
Но близко не Рыбальский. Обидно, что в СССРе уничтожили архитектурную школу, которая существовала в рос империи в 19м начале 20-го века. И мы до сих пор не отошли от той катастрофы - проектировщики муравейников в киевских спальниках - это прилежные студенты советских строительных академий: "выдать на гора побольше шлака и подешевле".
а шо не так? комплексная, не очень высокая застройка с инфраструктурными объектами и школами/детсадами внутри кварталов, зачетнейшая локация, настоящий широкий специально выкопанный канал с фонтанами, набережная, интеллигентные соседи, до центра через мост рукой подать - на то время идеал, без дураков и шо мы имеем щас? меня тут счастливые обладатели квартир в варшавском упрекают в неумении мыслить с перспективой в 10-20 лет) вот ваша перспектива, делайте выводы
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.