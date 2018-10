Додано: Пон 08 жов, 2018 11:31

airmax78 написав: Рыба-сом написав: 9-этажная застройка (преимущественно), бульвары, КАНАЛЫ!!!!1111 9-этажная застройка (преимущественно), бульвары, КАНАЛЫ!!!!1111

Но близко не Рыбальский. Обидно, что в СССРе уничтожили архитектурную школу, которая существовала в рос империи в 19м начале 20-го века. И мы до сих пор не отошли от той катастрофы - проектировщики муравейников в киевских спальниках - это прилежные студенты советских строительных академий: "выдать на гора побольше шлака и подешевле". Но близко не Рыбальский. Обидно, что в СССРе уничтожили архитектурную школу, которая существовала в рос империи в 19м начале 20-го века. И мы до сих пор не отошли от той катастрофы - проектировщики муравейников в киевских спальниках - это прилежные студенты советских строительных академий: "выдать на гора побольше шлака и подешевле".



а шо не так?

комплексная, не очень высокая застройка с инфраструктурными объектами и школами/детсадами внутри кварталов, зачетнейшая локация, настоящий широкий специально выкопанный канал с фонтанами, набережная, интеллигентные соседи, до центра через мост рукой подать - на то время идеал, без дураков

и шо мы имеем щас?

меня тут счастливые обладатели квартир в варшавском упрекают в неумении мыслить с перспективой в 10-20 лет)

