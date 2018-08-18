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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 08 жов, 2018 11:36
hume написав:
Это плохо когда обучение идёт на польском. Сомневаюсь, что кроме Польши с польским куда то вписаться можно будет. Если топовые, возможно не очень топовые, но обучающие на английском, то шанс привезти знания есть.
Товарищ,- поляк. Сын учится не в "топовом" в Варшаве. Преподавание - на английском. Там это бол-мен массово... (со слов самого товарища-поляка)
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Додано: Пон 08 жов, 2018 11:41
airmax78 написав: alkasander написав: airmax78 написав:
Дочка моей бывшей коллеги поставила ультиматум маме и не разговаривала, пока ей не пообещали, что она поедет учиться в Голландию. Понимаю, звучит глупо, но это так чтобы проиллюстрировать что происходит.
Все больше из того, что вы здесь пишете, звучит глупо
Возьмите надо мной шефство, исправляйте, указывайте что не так, что можно было бы улушить. Для меня ваше мнение очень важно.
Браво, Макс!
Если бы мне такое написали, я бы или на ух послал, либо в игнор...
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Додано: Пон 08 жов, 2018 11:44
J_P написав: hume написав:
Это плохо когда обучение идёт на польском. Сомневаюсь, что кроме Польши с польским куда то вписаться можно будет. Если топовые, возможно не очень топовые, но обучающие на английском, то шанс привезти знания есть.
Товарищ,- поляк. Сын учится не в "топовом" в Варшаве. Преподавание - на английском. Там это бол-мен массово... (со слов самого товарища-поляка)
Так и есть, но на английском обучение платное, а на польском можно без проблем найти и без оплаты
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Додано: Пон 08 жов, 2018 11:44
kingkongovets написав:
airmax78 написав:Но близко не Рыбальский. Обидно, что в СССРе уничтожили архитектурную школу, которая существовала в рос империи в 19м начале 20-го века. И мы до сих пор не отошли от той катастрофы - проектировщики муравейников в киевских спальниках - это прилежные студенты советских строительных академий: "выдать на гора побольше шлака и подешевле".
а шо не так?
комплексная, не очень высокая застройка с инфраструктурными объектами и школами/детсадами внутри кварталов, зачетнейшая локация, настоящий широкий специально выкопанный канал с фонтанами, набережная, интеллигентные соседи - на то время идеал, без дураков
и шо мы имеем щас?
меня тут счастливые обладатели квартир в варшавском упрекают в неумении мыслить с перспективой в 10-20 лет)
вот ваша перспектива, делайте выводы
Тогда стояла задача: как можно больше, как можно дешевле (в принципе, судя по тому, что строят в киевских спальниках, такая задача все еще стоит). И тут по Варшавскому соглашусь.
В бизнесе/элитке, все-таки, "как можно больше, как можно дешевле" ограничивается параметрами, которые хочешь-не хочешь, надо соблюсти, чтобы соответствовать сегменту.
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Додано: Пон 08 жов, 2018 11:49
airmax78 написав:
В бизнесе/элитке, все-таки, "как можно больше, как можно дешевле" ограничивается параметрами, которые хочешь-не хочешь, надо соблюсти, чтобы соответствовать сегменту.
"бизнес/элит" в украинском исполнении без кавычек писать нельзя - ну какой нах бизнес/элит без дворов и соответствующей по уровню (а зачастую и вообще без всякой) инфраструктуры на месте промзон в 25+ этажей?
это фуфло в красивой обертке мопов и фасадов, которое охотно хавают "эстеты" типа вас, рефлексирующие на свое детство в ободранных хрущобах
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Пон 08 жов, 2018 11:57
kingkongovets написав: airmax78 написав:
В бизнесе/элитке, все-таки, "как можно больше, как можно дешевле" ограничивается параметрами, которые хочешь-не хочешь, надо соблюсти, чтобы соответствовать сегменту.
"бизнес/элит" в украинском исполнении без кавычек писать нельзя - ну какой нах бизнес/элит без дворов и в 25+ этажей?
это фуфло в красивой обертке мопов и фасадов, которое охотно хавают "эстеты" типа вас, рефлексирующие на свое детство в ободранных хрущобах
Поправьте меня, если ошибаюсь, но кто-то, вроде, собирался покупать квартиру в одной из башен Таряна. Кстати, а зачем вам двор? Не, ну серьезно. Вы гулять по нему будете или отдыхать в нем? Дети во дворе как-то тоже не очень сейчас играют. Только для мам с детьми до 3-4 лет. Все, дальше он нафиг не нужен. И чем он меньше - тем дешевле его содержать в порядке и чистоте. Для меня двор площадью 500-700 кв. м но ухоженный, гораздо предпочтительней двора в 2 га, но по типу того, что имеем в советской застройке.
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Додано: Пон 08 жов, 2018 11:58
airmax78
Макс, ну это уже перебор
Во всем мире элит предполагает комфортную облагороженную территорию, дома не окно в окно и парковки с коэффициентом больше 1 на квартиру.
Востаннє редагувалось antey1969
в Пон 08 жов, 2018 12:02, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 08 жов, 2018 12:00
kingkongovets написав:
"бизнес/элит" в украинском исполнении без кавычек писать нельзя - ну какой нах бизнес/элит без дворов и соответствующей по уровню (а зачастую и вообще без всякой) инфраструктуры на месте промзон в 25+ этажей?
это фуфло в красивой обертке мопов и фасадов, которое охотно хавают "эстеты" типа вас, рефлексирующие на свое детство в ободранных хрущобах
А что есть "бизнес/элит" в иностранном исполнении, чтобы сравнить ?
Ссылкой поделитесь, пжл.
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Додано: Пон 08 жов, 2018 12:03
antey1969 написав:airmax78
Макс, ну это уже перебор
Ну, вы просто посмотрите, как реально используются в Киеве дворы, там, где они большие. Это, в лучшем случае, просто бесплатная парковка. Но если в доме есть подземный паркинг - зачем большой двор?
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Додано: Пон 08 жов, 2018 12:05
airmax78 написав: antey1969 написав:airmax78
Макс, ну это уже перебор
Ну, вы просто посмотрите, как реально используются в Киеве дворы, там, где они большие. Это, в лучшем случае, просто бесплатная парковка. Но если в доме есть подземный паркинг - зачем большой двор?
Это вопрос к управляющей компании
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