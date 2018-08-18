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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2244224522462247

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1119
Висота стель
4%
46
Гарний вигляд з вікон
9%
100
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
241
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
175
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
208
Якість будівництва
15%
173
Всього голосів : 1119
Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 12:06

  airmax78 написав:
  Рыба-сом написав:9-этажная застройка (преимущественно), бульвары, КАНАЛЫ!!!!1111 :mrgreen:

Но близко не Рыбальский. Обидно, что в СССРе уничтожили архитектурную школу, которая существовала в рос империи в 19м начале 20-го века. И мы до сих пор не отошли от той катастрофы - проектировщики муравейников в киевских спальниках - это прилежные студенты советских строительных академий: "выдать на гора побольше шлака и подешевле".

Вы доплатить за архитектурные изыски людям, которым и так еле хватает согласны?
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 12:08

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:В бизнесе/элитке, все-таки, "как можно больше, как можно дешевле" ограничивается параметрами, которые хочешь-не хочешь, надо соблюсти, чтобы соответствовать сегменту.


"бизнес/элит" в украинском исполнении без кавычек писать нельзя - ну какой нах бизнес/элит без дворов и соответствующей по уровню (а зачастую и вообще без всякой) инфраструктуры на месте промзон в 25+ этажей?
это фуфло в красивой обертке мопов и фасадов, которое охотно хавают "эстеты" типа вас, рефлексирующие на свое детство в ободранных хрущобах



Зображення

Сколько паркоместе в паркинге? Как там с соседями? Окно в окно? Как благоустроен двор?
Дорога в 1,5 метра от окна не сильно мешает?
Востаннє редагувалось Первый в Пон 08 жов, 2018 12:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 12:08

флешмоб то одно, а тут подрастает банда отморозков которые со временем дойдут до грабежей на улицах и в домах. Это начало после башню несет на большее. Были у меня такие приятели, постоянно градус повышался и закончилось все очень плохо.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 12:11

  Kostia написав:
  airmax78 написав:
  Рыба-сом написав:9-этажная застройка (преимущественно), бульвары, КАНАЛЫ!!!!1111 :mrgreen:

Но близко не Рыбальский. Обидно, что в СССРе уничтожили архитектурную школу, которая существовала в рос империи в 19м начале 20-го века. И мы до сих пор не отошли от той катастрофы - проектировщики муравейников в киевских спальниках - это прилежные студенты советских строительных академий: "выдать на гора побольше шлака и подешевле".

Вы доплатить за архитектурные изыски людям, которым и так еле хватает согласны?

Неуместно сравнивать застройку тогда и сейчас, тогда была цель - максимально дешево расселить коммуналки и бараки в кратчайшие сроки. И эта цель была достигнута. В восьмидесятых начался процесс расширения площадей - АППС и т. д.
Кивать на нынешние проблемы с хрущебами - это так же, как возмущаться, что в СССР не было Интернета
antey1969
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