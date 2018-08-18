Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Но близко не Рыбальский. Обидно, что в СССРе уничтожили архитектурную школу, которая существовала в рос империи в 19м начале 20-го века. И мы до сих пор не отошли от той катастрофы - проектировщики муравейников в киевских спальниках - это прилежные студенты советских строительных академий: "выдать на гора побольше шлака и подешевле".
Вы доплатить за архитектурные изыски людям, которым и так еле хватает согласны?
airmax78 написав:В бизнесе/элитке, все-таки, "как можно больше, как можно дешевле" ограничивается параметрами, которые хочешь-не хочешь, надо соблюсти, чтобы соответствовать сегменту.
"бизнес/элит" в украинском исполнении без кавычек писать нельзя - ну какой нах бизнес/элит без дворов и соответствующей по уровню (а зачастую и вообще без всякой) инфраструктуры на месте промзон в 25+ этажей? это фуфло в красивой обертке мопов и фасадов, которое охотно хавают "эстеты" типа вас, рефлексирующие на свое детство в ободранных хрущобах
Сколько паркоместе в паркинге? Как там с соседями? Окно в окно? Как благоустроен двор? Дорога в 1,5 метра от окна не сильно мешает?
Востаннє редагувалось Первый в Пон 08 жов, 2018 12:09, всього редагувалось 1 раз.
флешмоб то одно, а тут подрастает банда отморозков которые со временем дойдут до грабежей на улицах и в домах. Это начало после башню несет на большее. Были у меня такие приятели, постоянно градус повышался и закончилось все очень плохо.
Но близко не Рыбальский. Обидно, что в СССРе уничтожили архитектурную школу, которая существовала в рос империи в 19м начале 20-го века. И мы до сих пор не отошли от той катастрофы - проектировщики муравейников в киевских спальниках - это прилежные студенты советских строительных академий: "выдать на гора побольше шлака и подешевле".
Вы доплатить за архитектурные изыски людям, которым и так еле хватает согласны?
Неуместно сравнивать застройку тогда и сейчас, тогда была цель - максимально дешево расселить коммуналки и бараки в кратчайшие сроки. И эта цель была достигнута. В восьмидесятых начался процесс расширения площадей - АППС и т. д. Кивать на нынешние проблемы с хрущебами - это так же, как возмущаться, что в СССР не было Интернета