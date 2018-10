Додано: Пон 08 жов, 2018 12:40

Первый написав: Сколько паркоместе в паркинге? Как там с соседями? Окно в окно? Как благоустроен двор?

Дорога в 1,5 метра от окна не сильно мешает? Сколько паркоместе в паркинге? Как там с соседями? Окно в окно? Как благоустроен двор?Дорога в 1,5 метра от окна не сильно мешает?



земельный участок,на котором стоит этот дом сопоставим по размером с участком, на котором построен цп

вопросы по поводу соседей и паркомест (а также возможности свободного подъезда на авто) предлагаю задавать, предварительно поделив площадь участка на количество проживающих там и там жильцов - для наглядности

далее:

окно в окно иногда бывает (а иногда нет ), но окно в окно на 3ем и на 23ем этаже - чуть разные вещи, не?)

шо именно вы называете "дорогой" - проезжую часть лютеранской, или заньковецкой?) о да - это канешна кошмар-кошмар земельный участок,на котором стоит этот дом сопоставим по размером с участком, на котором построен цпвопросы по поводу соседей и паркомест (а также возможности свободного подъезда на авто) предлагаю задавать, предварительно поделив площадь участка на количество проживающих там и там жильцов - для наглядностидалее:окно в окно иногда бывает (а иногда нет), но окно в окно на 3ем и на 23ем этаже - чуть разные вещи, не?)шо именно вы называете "дорогой" - проезжую часть лютеранской, или заньковецкой?) о да - это канешна кошмар-кошмар

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.