Додано: Пон 08 жов, 2018 12:25

airmax78 написав: Рыба-сом написав: 9-этажная застройка (преимущественно), бульвары, КАНАЛЫ!!!!1111 9-этажная застройка (преимущественно), бульвары, КАНАЛЫ!!!!1111

Но близко не Рыбальский. Обидно, что в СССРе уничтожили архитектурную школу, которая существовала в рос империи в 19м начале 20-го века. И мы до сих пор не отошли от той катастрофы - проектировщики муравейников в киевских спальниках - это прилежные студенты советских строительных академий: "выдать на гора побольше шлака и подешевле". Но близко не Рыбальский. Обидно, что в СССРе уничтожили архитектурную школу, которая существовала в рос империи в 19м начале 20-го века. И мы до сих пор не отошли от той катастрофы - проектировщики муравейников в киевских спальниках - это прилежные студенты советских строительных академий: "выдать на гора побольше шлака и подешевле".

1. В РИ не было никакого "промышленного" массового жилого строительства микрорайонами - ЕМНИП в мире впервые это было реализовано в рамках школы "Баухаус" в 1920-е в Германии (см. Сименс-штадт, например)2. В СССР по ряду причин (в и.ч. идеологических) строился практически один эконом. Поэтому там задача была из стандартных коробок типовых серий (тоже упрощённых) наклепать чего-то эдакого, даже с "архитектурными акцентами"3. Наклепать хрущики-панельки окно в окно и тогда можно было - дурное дело не хитрое. Но реальность такова, что инфраструктурно Ваш супер-Рыбальский (совсем не эконом) до проекта 1960-х не дотягивает. В общем, можно инфраструктурно сравнить застройку Березняков и Позняков (эконом там и там) и задуматься, есть ли какой-то прогресс в урбанистике или наоборот.