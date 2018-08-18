Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Но близко не Рыбальский. Обидно, что в СССРе уничтожили архитектурную школу, которая существовала в рос империи в 19м начале 20-го века. И мы до сих пор не отошли от той катастрофы - проектировщики муравейников в киевских спальниках - это прилежные студенты советских строительных академий: "выдать на гора побольше шлака и подешевле".
Вы доплатить за архитектурные изыски людям, которым и так еле хватает согласны?
airmax78 написав:В бизнесе/элитке, все-таки, "как можно больше, как можно дешевле" ограничивается параметрами, которые хочешь-не хочешь, надо соблюсти, чтобы соответствовать сегменту.
"бизнес/элит" в украинском исполнении без кавычек писать нельзя - ну какой нах бизнес/элит без дворов и соответствующей по уровню (а зачастую и вообще без всякой) инфраструктуры на месте промзон в 25+ этажей? это фуфло в красивой обертке мопов и фасадов, которое охотно хавают "эстеты" типа вас, рефлексирующие на свое детство в ободранных хрущобах
Сколько паркоместе в паркинге? Как там с соседями? Окно в окно? Как благоустроен двор? Дорога в 1,5 метра от окна не сильно мешает?
Востаннє редагувалось Первый в Пон 08 жов, 2018 12:09, всього редагувалось 1 раз.
Но близко не Рыбальский. Обидно, что в СССРе уничтожили архитектурную школу, которая существовала в рос империи в 19м начале 20-го века. И мы до сих пор не отошли от той катастрофы - проектировщики муравейников в киевских спальниках - это прилежные студенты советских строительных академий: "выдать на гора побольше шлака и подешевле".
Вы доплатить за архитектурные изыски людям, которым и так еле хватает согласны?
Неуместно сравнивать застройку тогда и сейчас, тогда была цель - максимально дешево расселить коммуналки и бараки в кратчайшие сроки. И эта цель была достигнута. В восьмидесятых начался процесс расширения площадей - АППС и т. д. Кивать на нынешние проблемы с хрущебами - это так же, как возмущаться, что в СССР не было Интернета
Большой двор важен в квартальной застройке одинаковыми по высоте домами (по типу Рыбальского). Там такой двор позволяет соблюсти инсоляцию и "разгрузить" застройку. А если вашу 25-этажную элитную свечку втулили посреди 5-этажек - то на вас по умолчанию ничего не давит - это вы на всех давите. В таких реалиях (я их не оправдываю, кстати), большой двор не очень оправдан, да и неоткуда ему взяться.
Но близко не Рыбальский. Обидно, что в СССРе уничтожили архитектурную школу, которая существовала в рос империи в 19м начале 20-го века. И мы до сих пор не отошли от той катастрофы - проектировщики муравейников в киевских спальниках - это прилежные студенты советских строительных академий: "выдать на гора побольше шлака и подешевле".
1. В РИ не было никакого "промышленного" массового жилого строительства микрорайонами - ЕМНИП в мире впервые это было реализовано в рамках школы "Баухаус" в 1920-е в Германии (см. Сименс-штадт, например) 2. В СССР по ряду причин (в и.ч. идеологических) строился практически один эконом. Поэтому там задача была из стандартных коробок типовых серий (тоже упрощённых) наклепать чего-то эдакого, даже с "архитектурными акцентами" 3. Наклепать хрущики-панельки окно в окно и тогда можно было - дурное дело не хитрое. Но реальность такова, что инфраструктурно Ваш супер-Рыбальский (совсем не эконом) до проекта 1960-х не дотягивает. В общем, можно инфраструктурно сравнить застройку Березняков и Позняков (эконом там и там) и задуматься, есть ли какой-то прогресс в урбанистике или наоборот.
Первый написав:Сколько паркоместе в паркинге? Как там с соседями? Окно в окно? Как благоустроен двор? Дорога в 1,5 метра от окна не сильно мешает?
земельный участок,на котором стоит этот дом сопоставим по размером с участком, на котором построен цп вопросы по поводу соседей и паркомест (а также возможности свободного подъезда на авто) предлагаю задавать, предварительно поделив площадь участка на количество проживающих там и там жильцов - для наглядности далее: окно в окно иногда бывает (а иногда нет ), но окно в окно на 3ем и на 23ем этаже - чуть разные вещи, не?) шо именно вы называете "дорогой" - проезжую часть лютеранской, или заньковецкой?) о да - это канешна кошмар-кошмар
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Первый написав:Сколько паркоместе в паркинге? Как там с соседями? Окно в окно? Как благоустроен двор? Дорога в 1,5 метра от окна не сильно мешает?
земельный участок,на котором стоит этот дом сопоставим по размером с участком, на котором построен цп вопросы по поводу соседей и паркомест (а также возможности свободного подъезда на авто) предлагаю задавать, предварительно поделив площадь участка на количество проживающих там и там жильцов - для наглядности далее: окно в окно иногда бывает (а иногда нет ), но окно в окно на 3ем и на 23ем этаже - чуть разные вещи, не?) шо именно вы называете "дорогой" - проезжую часть лютеранской, или заньковецкой?) о да - это канешна кошмар-кошмар
В этом домике все супер, можно закрыть глаза на подгнившие балконные плиты и деревянные перекрытия и отдельных неадекватов, вывесивших кондеры на фасад (и охранная табличка быкам не помеха). Но цена... От 2.5 куе за метр и выше и еще дождись пока там кто-то будет продавать квартиру. Ну ОК, дождались. Заплатили. Заходим... Заплатили как за Тетрис, но получили что-то такое, прямо скажем, на любителя старины. Я, кстати, согласен, что оно в цене уже вряд ли упадет (только если дом начнет разрушаться и его признают аварийным), но комфорт от проживания в таком... Ну, не знаю - не жил. Может оно и лучше модных МОПов.