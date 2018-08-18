RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2244224522462247

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1119
Висота стель
4%
46
Гарний вигляд з вікон
9%
100
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
241
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
175
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
208
Якість будівництва
15%
173
Всього голосів : 1119
Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 12:06

  airmax78 написав:
  Рыба-сом написав:9-этажная застройка (преимущественно), бульвары, КАНАЛЫ!!!!1111 :mrgreen:

Но близко не Рыбальский. Обидно, что в СССРе уничтожили архитектурную школу, которая существовала в рос империи в 19м начале 20-го века. И мы до сих пор не отошли от той катастрофы - проектировщики муравейников в киевских спальниках - это прилежные студенты советских строительных академий: "выдать на гора побольше шлака и подешевле".

Вы доплатить за архитектурные изыски людям, которым и так еле хватает согласны?
Kostia
 
Повідомлень: 728
З нами з: 02.11.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 12:08

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:В бизнесе/элитке, все-таки, "как можно больше, как можно дешевле" ограничивается параметрами, которые хочешь-не хочешь, надо соблюсти, чтобы соответствовать сегменту.


"бизнес/элит" в украинском исполнении без кавычек писать нельзя - ну какой нах бизнес/элит без дворов и соответствующей по уровню (а зачастую и вообще без всякой) инфраструктуры на месте промзон в 25+ этажей?
это фуфло в красивой обертке мопов и фасадов, которое охотно хавают "эстеты" типа вас, рефлексирующие на свое детство в ободранных хрущобах



Зображення

Сколько паркоместе в паркинге? Как там с соседями? Окно в окно? Как благоустроен двор?
Дорога в 1,5 метра от окна не сильно мешает?
Востаннє редагувалось Первый в Пон 08 жов, 2018 12:09, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 13298
З нами з: 27.10.09
Подякував: 214 раз.
Подякували: 1737 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 12:08

....
Востаннє редагувалось ребе Нок в Пон 08 жов, 2018 12:29, всього редагувалось 1 раз.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1397
З нами з: 02.03.15
Подякував: 244 раз.
Подякували: 311 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 12:11

  Kostia написав:
  airmax78 написав:
  Рыба-сом написав:9-этажная застройка (преимущественно), бульвары, КАНАЛЫ!!!!1111 :mrgreen:

Но близко не Рыбальский. Обидно, что в СССРе уничтожили архитектурную школу, которая существовала в рос империи в 19м начале 20-го века. И мы до сих пор не отошли от той катастрофы - проектировщики муравейников в киевских спальниках - это прилежные студенты советских строительных академий: "выдать на гора побольше шлака и подешевле".

Вы доплатить за архитектурные изыски людям, которым и так еле хватает согласны?

Неуместно сравнивать застройку тогда и сейчас, тогда была цель - максимально дешево расселить коммуналки и бараки в кратчайшие сроки. И эта цель была достигнута. В восьмидесятых начался процесс расширения площадей - АППС и т. д.
Кивать на нынешние проблемы с хрущебами - это так же, как возмущаться, что в СССР не было Интернета
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7393
З нами з: 30.11.11
Подякував: 731 раз.
Подякували: 1768 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 12:16

Большой двор важен в квартальной застройке одинаковыми по высоте домами (по типу Рыбальского). Там такой двор позволяет соблюсти инсоляцию и "разгрузить" застройку. А если вашу 25-этажную элитную свечку втулили посреди 5-этажек - то на вас по умолчанию ничего не давит - это вы на всех давите. В таких реалиях (я их не оправдываю, кстати), большой двор не очень оправдан, да и неоткуда ему взяться.
airmax78
 
Повідомлень: 26248
З нами з: 25.10.12
Подякував: 685 раз.
Подякували: 2933 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 12:25

  airmax78 написав:
  Рыба-сом написав:9-этажная застройка (преимущественно), бульвары, КАНАЛЫ!!!!1111 :mrgreen:

Но близко не Рыбальский. Обидно, что в СССРе уничтожили архитектурную школу, которая существовала в рос империи в 19м начале 20-го века. И мы до сих пор не отошли от той катастрофы - проектировщики муравейников в киевских спальниках - это прилежные студенты советских строительных академий: "выдать на гора побольше шлака и подешевле".

1. В РИ не было никакого "промышленного" массового жилого строительства микрорайонами - ЕМНИП в мире впервые это было реализовано в рамках школы "Баухаус" в 1920-е в Германии (см. Сименс-штадт, например)
2. В СССР по ряду причин (в и.ч. идеологических) строился практически один эконом. Поэтому там задача была из стандартных коробок типовых серий (тоже упрощённых) наклепать чего-то эдакого, даже с "архитектурными акцентами"
3. Наклепать хрущики-панельки окно в окно и тогда можно было - дурное дело не хитрое. Но реальность такова, что инфраструктурно Ваш супер-Рыбальский (совсем не эконом) до проекта 1960-х не дотягивает. В общем, можно инфраструктурно сравнить застройку Березняков и Позняков (эконом там и там) и задуматься, есть ли какой-то прогресс в урбанистике или наоборот.
Делай что должен, и будь что будет.
Рыба-сом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1269
З нами з: 29.11.16
Подякував: 312 раз.
Подякували: 261 раз.
 
Профіль
3
3
Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 12:40

  Первый написав:Сколько паркоместе в паркинге? Как там с соседями? Окно в окно? Как благоустроен двор?
Дорога в 1,5 метра от окна не сильно мешает?


земельный участок,на котором стоит этот дом сопоставим по размером с участком, на котором построен цп
вопросы по поводу соседей и паркомест (а также возможности свободного подъезда на авто) предлагаю задавать, предварительно поделив площадь участка на количество проживающих там и там жильцов - для наглядности
далее:
окно в окно иногда бывает (а иногда нет :D ), но окно в окно на 3ем и на 23ем этаже - чуть разные вещи, не?)
шо именно вы называете "дорогой" - проезжую часть лютеранской, или заньковецкой?) о да - это канешна кошмар-кошмар :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4683
З нами з: 05.06.16
Подякував: 239 раз.
Подякували: 575 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 12:53

  kingkongovets написав:
  Первый написав:Сколько паркоместе в паркинге? Как там с соседями? Окно в окно? Как благоустроен двор?
Дорога в 1,5 метра от окна не сильно мешает?


земельный участок,на котором стоит этот дом сопоставим по размером с участком, на котором построен цп
вопросы по поводу соседей и паркомест (а также возможности свободного подъезда на авто) предлагаю задавать, предварительно поделив площадь участка на количество проживающих там и там жильцов - для наглядности
далее:
окно в окно иногда бывает (а иногда нет :D ), но окно в окно на 3ем и на 23ем этаже - чуть разные вещи, не?)
шо именно вы называете "дорогой" - проезжую часть лютеранской, или заньковецкой?) о да - это канешна кошмар-кошмар :mrgreen:

Рад що Ви розумієте:-)
Надіюсь питання вичерпане.
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 13298
З нами з: 27.10.09
Подякував: 214 раз.
Подякували: 1737 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 13:53

  Первый написав:Надіюсь питання вичерпане.

В этом домике все супер, можно закрыть глаза на подгнившие балконные плиты и деревянные перекрытия и отдельных неадекватов, вывесивших кондеры на фасад (и охранная табличка быкам не помеха). Но цена... От 2.5 куе за метр и выше и еще дождись пока там кто-то будет продавать квартиру. Ну ОК, дождались. Заплатили. Заходим... Заплатили как за Тетрис, но получили что-то такое, прямо скажем, на любителя старины. Я, кстати, согласен, что оно в цене уже вряд ли упадет (только если дом начнет разрушаться и его признают аварийным), но комфорт от проживания в таком... Ну, не знаю - не жил. Может оно и лучше модных МОПов.
airmax78
 
Повідомлень: 26248
З нами з: 25.10.12
Подякував: 685 раз.
Подякували: 2933 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2244224522462247
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1154, 1155, 1156
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
11557 2070434
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 жов, 2018 13:41
Жека79
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 43, 44, 45
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
446 166698
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 вер, 2018 19:04
dmytro1234
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
1 894
Переглянути останнє повідомлення
Суб 15 вер, 2018 18:35
fefelova

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Вернум Банк (303)
08.10.2018 14:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.