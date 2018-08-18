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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2246224722482249>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1119
Висота стель
4%
46
Гарний вигляд з вікон
9%
100
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
241
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
175
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
208
Якість будівництва
15%
173
Всього голосів : 1119
Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 14:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

скажите, а хрущи уже достигли дна в цене? или это только начало?
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 14:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  Первый написав:Надіюсь питання вичерпане.

В этом домике все супер, можно закрыть глаза на подгнившие балконные плиты и деревянные перекрытия и отдельных неадекватов, вывесивших кондеры на фасад (и охранная табличка быкам не помеха). Но цена... От 2.5 куе за метр и выше и еще дождись пока там кто-то будет продавать квартиру. Ну ОК, дождались. Заплатили. Заходим... Заплатили как за Тетрис, но получили что-то такое, прямо скажем, на любителя старины. Я, кстати, согласен, что оно в цене уже вряд ли упадет (только если дом начнет разрушаться и его признают аварийным), но комфорт от проживания в таком... Ну, не знаю - не жил. Может оно и лучше модных МОПов.


этому дому около 100 лет, а остромодные сегодня новострои уже через 10 лет будут выглядеть вчерашними, а через 20 - просто смешными, примерно так, как сейчас выглядят дома из красного кирпича начала нулевых
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 14:38

  ihorkyiv написав:Так коли ж нереальні ціни на житло у Києві заваляться ?? )) А тим часом новобудови дорожчають:
http://www.lcmedia.com.ua/news/economyc ... i-na-zhile

И это правда. Интересуюсь сейчас ЖК на Маланюка. Узнавал недели 2-3 назад. Трешка, 96 кв. м. видовая - около 70к, сегодня узнаю цену - 85к.
Честно говоря немного удивлен. Они продают те трешки уже кучу времени и никак не сбагрят, а тут втюхивают подорожание на 15к в один этап. Им не выгодно ее продать вообще? Тем более, что есть очевидные проблемы со сроками - трубы для коммуникаций валяются возле домов уже пару месяцев и в заявленный срок - до конца года, ну никак они не сдадут свой дом.

Не эксперт я в этих риэлторских играх, но выглядит все это, как-то неадекватно, с точки зрения обычного пересичного.
Любопытный
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 14:38

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Первый написав:Мені Конг нагадує захара - хрущі зе бест все інше омно.
І це має право на життя. Проте сукупність споживчих властивостей визначається ціною. І ціні монопісуально на особисті сентіменти і др дівчачі соплі. Так от, при однаковій локації ціна на як ти не назвеш висотку, але вища за сусідні "вєтхі" будинки.


понятие «доходность» вам неведомо?)
не хотите сравнить доходность инвестиции в хрущ, который сегодня купил и завтра сдал и который сдается следующему квартиранту в течении дня и инвестиции в котлован, потом 2-3 года ожиданий и нервов, потом гемор с ремонтом, потом минута славы (первая сдача) и последующее снижение доходности с учетом ремонтов и простоев?)
блин, ну вы все больше и больше напоминаете продажника из оп, зазубрившего несколько несложных штампов, рассчитанных на не слишком мягко говоря искушенных людей
вот именно шо все имеет право на существование, а у вас две крайности: если вторичка - значит шлак (фоточка фасада чешки или мопов хруща), если первичка - то жир в масле (фото фасада и мопоа тетриса)
Востаннє редагувалось kingkongovets в Пон 08 жов, 2018 14:48, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 14:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Пишут, уже тестируют бесконтактную оплату в троллейбусах:Зображення
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 14:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

... про то фото К-ця...
- а хто ж дозволив на такій КРАСІ ліпити "тарілки"?!
(і як це Макс не прокоментував? - не побачив? )
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 14:47

  kingkongovets написав:
Первый написав:Мені Конг нагадує захара - хрущі зе бест все інше омно.
І це має право на життя. Проте сукупність споживчих властивостей визначається ціною. І ціні монопісуально на особисті сентіменти і др дівчачі соплі. Так от, при однаковій локації ціна на як ти не назвеш висотку, але вища за сусідні "вєтхі" будинки.


понятие «доходность» вам неведомо?)
не хотите сравнить доходность инвестиции в хрущ, который сегодня купил и завтра сдал и который сдается следующему квартиранту в течении дня и инвестиции в котлован, потом 2-3 года ожиданий и нервов, потом гемор с ремонтом, потом минута славы (первая сдача) и последующее снижение доходности с учетом ремонтов и простоев?)
блин, ну вы все больше и больше напоминаете продажника из оп, зазубрившего несколько несложных штампов, рассчитанных на не слишком мягко говоря искушенных людей

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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 14:51

  kingkongovets написав:
airmax78 написав:
  Первый написав:Надіюсь питання вичерпане.

В этом домике все супер, можно закрыть глаза на подгнившие балконные плиты и деревянные перекрытия и отдельных неадекватов, вывесивших кондеры на фасад (и охранная табличка быкам не помеха). Но цена... От 2.5 куе за метр и выше и еще дождись пока там кто-то будет продавать квартиру. Ну ОК, дождались. Заплатили. Заходим... Заплатили как за Тетрис, но получили что-то такое, прямо скажем, на любителя старины. Я, кстати, согласен, что оно в цене уже вряд ли упадет (только если дом начнет разрушаться и его признают аварийным), но комфорт от проживания в таком... Ну, не знаю - не жил. Может оно и лучше модных МОПов.


этому дому около 100 лет, а остромодные сегодня новострои уже через 10 лет будут выглядеть вчерашними, а через 20 - просто смешными, примерно так, как сейчас выглядят дома из красного кирпича начала нулевых

Я думал об этом. Как так получилось, что вчера еще элитные дома, сегодня смотрятся как "привет из прошлого". И ответ лежит все в той же плоскости - архитектура. Говняная постсовковая архитектура. Посмотрите на целую улицу домов из красного кирпича:
Зображення
Они построены примерно в одно время с ЖК Голосеево. Но разве можно их назвать устаревшими, ур** или смешными? В чем разница? В том, что ЖК Голосеево и Ко никогда не было даже отдаленно похоже на то, что строили чуть западнее (зато было 1 в 1 как то, что строили сильно восточнее). А вот некоторые проекты, которые были построены в 2015-2017гг и которые строятся сейчас - они похожи на то, что строится на западе. Со своими минусами (прежде всего завышенной этажностью), но +/- похожи. В этом принципиальная разница того, что продавали под ярлыком бизнес/элит 5-7-10 лет назад и некоторыми объектами из тех, что продают сейчас (опять же, далеко не всеми).
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 15:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, по этой же причине мы до сих пор тут подсознательно или осознанно готовы рассматривать недвигу в "царских" домах. Именно потому что это +/- то же самое, что строили в это же время в Европе. И даже после группового 100-летнего изнасилования пролетариатом, многие из этих домов все еще неплохо выглядят.
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 15:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Пару фоток почему я Люблю жить в центре.
Вышел с дома, птички поют, краски радуют глаз, идиллия.
Лучшей инфраструктуры придумать сложно.
Все под боком.
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