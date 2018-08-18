|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 08 жов, 2018 14:31
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
скажите, а хрущи уже достигли дна в цене? или это только начало?
Додано: Пон 08 жов, 2018 14:32
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
этому дому около 100 лет, а остромодные сегодня новострои уже через 10 лет будут выглядеть вчерашними, а через 20 - просто смешными, примерно так, как сейчас выглядят дома из красного кирпича начала нулевых
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Пон 08 жов, 2018 14:38
И это правда. Интересуюсь сейчас ЖК на Маланюка. Узнавал недели 2-3 назад. Трешка, 96 кв. м. видовая - около 70к, сегодня узнаю цену - 85к.
Честно говоря немного удивлен. Они продают те трешки уже кучу времени и никак не сбагрят, а тут втюхивают подорожание на 15к в один этап. Им не выгодно ее продать вообще? Тем более, что есть очевидные проблемы со сроками - трубы для коммуникаций валяются возле домов уже пару месяцев и в заявленный срок - до конца года, ну никак они не сдадут свой дом.
Не эксперт я в этих риэлторских играх, но выглядит все это, как-то неадекватно, с точки зрения обычного пересичного.
Додано: Пон 08 жов, 2018 14:38
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
понятие «доходность» вам неведомо?)
не хотите сравнить доходность инвестиции в хрущ, который сегодня купил и завтра сдал и который сдается следующему квартиранту в течении дня и инвестиции в котлован, потом 2-3 года ожиданий и нервов, потом гемор с ремонтом, потом минута славы (первая сдача) и последующее снижение доходности с учетом ремонтов и простоев?)
блин, ну вы все больше и больше напоминаете продажника из оп, зазубрившего несколько несложных штампов, рассчитанных на не слишком мягко говоря искушенных людей
вот именно шо все имеет право на существование, а у вас две крайности: если вторичка - значит шлак (фоточка фасада чешки или мопов хруща), если первичка - то жир в масле (фото фасада и мопоа тетриса)
Востаннє редагувалось kingkongovets в Пон 08 жов, 2018 14:48, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Пон 08 жов, 2018 14:46
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Пишут, уже тестируют бесконтактную оплату в троллейбусах:
Додано: Пон 08 жов, 2018 14:46
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
... про то фото К-ця...
- а хто ж дозволив на такій КРАСІ ліпити "тарілки"?!
(і як це Макс не прокоментував? - не побачив? )
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Пон 08 жов, 2018 14:47
Прямо Alien versus Predator ИРЛ . А говорили ворон ворону глаз не выклюет
Додано: Пон 08 жов, 2018 14:51
Я думал об этом. Как так получилось, что вчера еще элитные дома, сегодня смотрятся как "привет из прошлого". И ответ лежит все в той же плоскости - архитектура. Говняная постсовковая архитектура. Посмотрите на целую улицу домов из красного кирпича:
Они построены примерно в одно время с ЖК Голосеево. Но разве можно их назвать устаревшими, ур** или смешными? В чем разница? В том, что ЖК Голосеево и Ко никогда не было даже отдаленно похоже на то, что строили чуть западнее (зато было 1 в 1 как то, что строили сильно восточнее). А вот некоторые проекты, которые были построены в 2015-2017гг и которые строятся сейчас - они похожи на то, что строится на западе. Со своими минусами (прежде всего завышенной этажностью), но +/- похожи. В этом принципиальная разница того, что продавали под ярлыком бизнес/элит 5-7-10 лет назад и некоторыми объектами из тех, что продают сейчас (опять же, далеко не всеми).
Додано: Пон 08 жов, 2018 15:09
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Кстати, по этой же причине мы до сих пор тут подсознательно или осознанно готовы рассматривать недвигу в "царских" домах. Именно потому что это +/- то же самое, что строили в это же время в Европе. И даже после группового 100-летнего изнасилования пролетариатом, многие из этих домов все еще неплохо выглядят.
Додано: Пон 08 жов, 2018 15:10
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|