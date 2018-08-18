Додано: Пон 08 жов, 2018 14:51

kingkongovets написав: airmax78 написав: Первый написав: Надіюсь питання вичерпане. Надіюсь питання вичерпане.

В этом домике все супер, можно закрыть глаза на подгнившие балконные плиты и деревянные перекрытия и отдельных неадекватов, вывесивших кондеры на фасад (и охранная табличка быкам не помеха). Но цена... От 2.5 куе за метр и выше и еще дождись пока там кто-то будет продавать квартиру. Ну ОК, дождались. Заплатили. Заходим... Заплатили как за Тетрис, но получили что-то такое, прямо скажем, на любителя старины. Я, кстати, согласен, что оно в цене уже вряд ли упадет (только если дом начнет разрушаться и его признают аварийным), но комфорт от проживания в таком... Ну, не знаю - не жил. Может оно и лучше модных МОПов. В этом домике все супер, можно закрыть глаза на подгнившие балконные плиты и деревянные перекрытия и отдельных неадекватов, вывесивших кондеры на фасад (и охранная табличка быкам не помеха). Но цена... От 2.5 куе за метр и выше и еще дождись пока там кто-то будет продавать квартиру. Ну ОК, дождались. Заплатили. Заходим... Заплатили как за Тетрис, но получили что-то такое, прямо скажем, на любителя старины. Я, кстати, согласен, что оно в цене уже вряд ли упадет (только если дом начнет разрушаться и его признают аварийным), но комфорт от проживания в таком... Ну, не знаю - не жил. Может оно и лучше модных МОПов.



этому дому около 100 лет, а остромодные сегодня новострои уже через 10 лет будут выглядеть вчерашними, а через 20 - просто смешными, примерно так, как сейчас выглядят дома из красного кирпича начала нулевых этому дому около 100 лет, а остромодные сегодня новострои уже через 10 лет будут выглядеть вчерашними, а через 20 - просто смешными, примерно так, как сейчас выглядят дома из красного кирпича начала нулевых

Я думал об этом. Как так получилось, что вчера еще элитные дома, сегодня смотрятся как "привет из прошлого". И ответ лежит все в той же плоскости - архитектура. Говняная постсовковая архитектура. Посмотрите на целую улицу домов из красного кирпича:Они построены примерно в одно время с ЖК Голосеево. Но разве можно их назвать устаревшими, ур** или смешными? В чем разница? В том, что ЖК Голосеево и Ко никогда не было даже отдаленно похоже на то, что строили чуть западнее (зато было 1 в 1 как то, что строили сильно восточнее). А вот некоторые проекты, которые были построены в 2015-2017гг и которые строятся сейчас - они похожи на то, что строится на западе. Со своими минусами (прежде всего завышенной этажностью), но +/- похожи. В этом принципиальная разница того, что продавали под ярлыком бизнес/элит 5-7-10 лет назад и некоторыми объектами из тех, что продают сейчас (опять же, далеко не всеми).