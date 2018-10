Додано: Пон 08 жов, 2018 14:32

airmax78 написав: Первый написав: Надіюсь питання вичерпане.

В этом домике все супер, можно закрыть глаза на подгнившие балконные плиты и деревянные перекрытия и отдельных неадекватов, вывесивших кондеры на фасад (и охранная табличка быкам не помеха). Но цена... От 2.5 куе за метр и выше и еще дождись пока там кто-то будет продавать квартиру. Ну ОК, дождались. Заплатили. Заходим... Заплатили как за Тетрис, но получили что-то такое, прямо скажем, на любителя старины. Я, кстати, согласен, что оно в цене уже вряд ли упадет (только если дом начнет разрушаться и его признают аварийным), но комфорт от проживания в таком... Ну, не знаю - не жил. Может оно и лучше модных МОПов.



этому дому около 100 лет, а остромодные сегодня новострои уже через 10 лет будут выглядеть вчерашними, а через 20 - просто смешными, примерно так, как сейчас выглядят дома из красного кирпича начала нулевых

