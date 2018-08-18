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Додано: Пон 08 жов, 2018 15:18
airmax78 на фото этажность зданий не скачет и вид в целом простой.
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: Пон 08 жов, 2018 15:20
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Все хорошо, кроме последнего фото, на котором из-за деревьев выглядывает элитный ЖК.
Додано: Пон 08 жов, 2018 15:24
Вид не простой. Вид лаконичный, очень аккуратный с акцентом на детали. То, чему украинским архитекторам и застройщикам еще учиться и учиться. Ну и, конечно, отдельная тема: девственная чистота фасадов от "улучшений" и климатического оборудования, а также от быковатых вывесок.
Да, чтобы вы понимали:это не престижный район с относительно невысокими ценами.
Додано: Пон 08 жов, 2018 15:29
airmax78 просто Голосеево слишком высокое, неинтересно кривое, и нет архитектурного ансамбля из улицы с застройкой подобных зданий в гармоничном ландшафте.
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: Пон 08 жов, 2018 15:38
Построено ногами и в режиме максимальной экономии. Там есть такой забавный факт: на первом доме на шахтах пожарных лифтов установлены металлоконструкции, завершающие эти шахты типа как куполами. Так себе дизайнерское решение, но тем не менее. На втором и третьем доме на металлоконструкциях решили сэкономить. Но на самом деле, если взять любой из домов с фото и поставить рядом с Голосеево/Позняками на ЛУ - разница сразу бросится в глаза. И не только в этажности. Вы ж посмотрите как построены коттеджи на Оболонской набережной. На них больно смотреть. Это же обличенный в кирпич менталитет.
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