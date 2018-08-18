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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2246224722482249

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1119
Висота стель
4%
46
Гарний вигляд з вікон
9%
100
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
241
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
175
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
208
Якість будівництва
15%
173
Всього голосів : 1119
Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 15:18

airmax78 на фото этажность зданий не скачет и вид в целом простой.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 15:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Все хорошо, кроме последнего фото, на котором из-за деревьев выглядывает элитный ЖК.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 15:24

  ребе Нок написав:airmax78 на фото этажность зданий не скачет и вид в целом простой.

Вид не простой. Вид лаконичный, очень аккуратный с акцентом на детали. То, чему украинским архитекторам и застройщикам еще учиться и учиться. Ну и, конечно, отдельная тема: девственная чистота фасадов от "улучшений" и климатического оборудования, а также от быковатых вывесок.
Да, чтобы вы понимали:это не престижный район с относительно невысокими ценами.
airmax78
 
Повідомлень: 26253
З нами з: 25.10.12
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 15:29

airmax78 просто Голосеево слишком высокое, неинтересно кривое, и нет архитектурного ансамбля из улицы с застройкой подобных зданий в гармоничном ландшафте.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлень: 1399
З нами з: 02.03.15
Подякував: 245 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 15:38

  ребе Нок написав:airmax78 просто Голосеево слишком высокое, неинтересно кривое, и нет архитектурного ансамбля из улицы с застройкой подобных зданий в гармоничном ландшафте.

Построено ногами и в режиме максимальной экономии. Там есть такой забавный факт: на первом доме на шахтах пожарных лифтов установлены металлоконструкции, завершающие эти шахты типа как куполами. Так себе дизайнерское решение, но тем не менее. На втором и третьем доме на металлоконструкциях решили сэкономить. Но на самом деле, если взять любой из домов с фото и поставить рядом с Голосеево/Позняками на ЛУ - разница сразу бросится в глаза. И не только в этажности. Вы ж посмотрите как построены коттеджи на Оболонской набережной. На них больно смотреть. Это же обличенный в кирпич менталитет.
airmax78
 
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