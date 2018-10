Додано: Пон 08 жов, 2018 16:10

airmax78 написав: Конговец, у меня оформилась мысль: вы любите старый центр именно потому, что он похож на Европу (и я его люблю по той же причине). Пусть искалеченную, местами изуродованную, видавшую виды, с вкраплениями совка, но Европу. За пределами старого центра даже такая Европа заканчивается и начинается либо жесткий совок, либо не менее мрачный постсовок. И только Серебряная миля (и местами по Киеву) - выставка достижений народного хозяйства последних 5 лет.



шото типа того

мое детство прошло в квартире с видом на костел с 8го этажа, на месте детсада в который я ходил сейчас холидей инн шото типа тогомое детство прошло в квартире с видом на костел с 8го этажа, на месте детсада в который я ходил сейчас холидей инн

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.