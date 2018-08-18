|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 08 жов, 2018 15:18
airmax78 на фото этажность зданий не скачет и вид в целом простой.
ДС мне друг, но истина дороже
-
ребе Нок
-
-
- Повідомлень: 1400
- З нами з: 02.03.15
- Подякував: 245 раз.
- Подякували: 311 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 08 жов, 2018 15:20
Все хорошо, кроме последнего фото, на котором из-за деревьев выглядывает элитный ЖК.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 26257
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 685 раз.
- Подякували: 2933 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 08 жов, 2018 15:24
ребе Нок написав:airmax78
на фото этажность зданий не скачет и вид в целом простой.
Вид не простой. Вид лаконичный, очень аккуратный с акцентом на детали. То, чему украинским архитекторам и застройщикам еще учиться и учиться. Ну и, конечно, отдельная тема: девственная чистота фасадов от "улучшений" и климатического оборудования, а также от быковатых вывесок.
Да, чтобы вы понимали:это не престижный район с относительно невысокими ценами.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 26257
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 685 раз.
- Подякували: 2933 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 08 жов, 2018 15:29
airmax78 просто Голосеево слишком высокое, неинтересно кривое, и нет архитектурного ансамбля из улицы с застройкой подобных зданий в гармоничном ландшафте.
ДС мне друг, но истина дороже
-
ребе Нок
-
-
- Повідомлень: 1400
- З нами з: 02.03.15
- Подякував: 245 раз.
- Подякували: 311 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 08 жов, 2018 15:38
ребе Нок написав:airmax78
просто Голосеево слишком высокое, неинтересно кривое, и нет архитектурного ансамбля из улицы с застройкой подобных зданий в гармоничном ландшафте.
Построено ногами и в режиме максимальной экономии. Там есть такой забавный факт: на первом доме на шахтах пожарных лифтов установлены металлоконструкции, завершающие эти шахты типа как куполами. Так себе дизайнерское решение, но тем не менее. На втором и третьем доме на металлоконструкциях решили сэкономить. Но на самом деле, если взять любой из домов с фото и поставить рядом с Голосеево/Позняками на ЛУ - разница сразу бросится в глаза. И не только в этажности. Вы ж посмотрите как построены коттеджи на Оболонской набережной. На них больно смотреть. Это же обличенный в кирпич менталитет.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 26257
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 685 раз.
- Подякували: 2933 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 08 жов, 2018 16:08
Конговец, у меня оформилась мысль: вы любите старый центр именно потому, что он похож на Европу (и я его люблю по той же причине). Пусть искалеченную, местами изуродованную, видавшую виды, с вкраплениями совка, но Европу. За пределами старого центра даже такая Европа заканчивается и начинается либо жесткий совок, либо не менее мрачный постсовок. И только Серебряная миля (и местами по Киеву) - "выставка достижений народного хозяйства" последних 5 лет.
Востаннє редагувалось airmax78
в Пон 08 жов, 2018 16:10, всього редагувалось 1 раз.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 26257
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 685 раз.
- Подякували: 2933 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 08 жов, 2018 16:10
airmax78 написав:Конговец, у меня оформилась мысль: вы любите старый центр именно потому, что он похож на Европу (и я его люблю по той же причине). Пусть искалеченную, местами изуродованную, видавшую виды, с вкраплениями совка, но Европу. За пределами старого центра даже такая Европа заканчивается и начинается либо жесткий совок, либо не менее мрачный постсовок. И только Серебряная миля (и местами по Киеву) - выставка достижений народного хозяйства последних 5 лет.
шото типа того
мое детство прошло в квартире с видом на костел с 8го этажа, на месте детсада в который я ходил сейчас холидей инн
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 4687
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 239 раз.
- Подякували: 575 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 08 жов, 2018 16:44
airmax78 написав:
Я думал об этом. Как так получилось, что вчера еще элитные дома, сегодня смотрятся как "привет из прошлого". И ответ лежит все в той же плоскости - архитектура. Говняная постсовковая архитектура. Посмотрите на целую улицу домов из красного кирпича:
Они построены примерно в одно время с ЖК Голосеево. Но разве можно их назвать устаревшими, ур** или смешными? В чем разница? В том, что ЖК Голосеево и Ко никогда не было даже отдаленно похоже на то, что строили чуть западнее (зато было 1 в 1 как то, что строили сильно восточнее).
Точно, не впысываются некоторые дома в архитектуру конкретного района. Яркий пример Оболонь резиденс, везде красный кирпич и светлые дома, и тут монументальное черное бельмо...
-
_Mykola_
-
-
- Повідомлень: 3138
- З нами з: 09.02.09
- Подякував: 483 раз.
- Подякували: 306 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 08 жов, 2018 17:08
_Mykola_ написав: airmax78 написав:
Я думал об этом. Как так получилось, что вчера еще элитные дома, сегодня смотрятся как "привет из прошлого". И ответ лежит все в той же плоскости - архитектура. Говняная постсовковая архитектура. Посмотрите на целую улицу домов из красного кирпича:
Они построены примерно в одно время с ЖК Голосеево. Но разве можно их назвать устаревшими, ур** или смешными? В чем разница? В том, что ЖК Голосеево и Ко никогда не было даже отдаленно похоже на то, что строили чуть западнее (зато было 1 в 1 как то, что строили сильно восточнее).
Точно, не впысываются некоторые дома в архитектуру конкретного района. Яркий пример Оболонь резиденс, везде красный кирпич и светлые дома, и тут монументальное черное бельмо...
В моем идеальном Киеве Оболонь идет под снос на 99%. Там можно оставить всего пару домов, в т.ч. ОР. Но Позняки с Троей идут под снос полностью.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 26257
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 685 раз.
- Подякували: 2933 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 08 жов, 2018 17:15
airmax78 написав: _Mykola_ написав: airmax78 написав:
Я думал об этом. Как так получилось, что вчера еще элитные дома, сегодня смотрятся как "привет из прошлого". И ответ лежит все в той же плоскости - архитектура. Говняная постсовковая архитектура. Посмотрите на целую улицу домов из красного кирпича:
Они построены примерно в одно время с ЖК Голосеево. Но разве можно их назвать устаревшими, ур** или смешными? В чем разница? В том, что ЖК Голосеево и Ко никогда не было даже отдаленно похоже на то, что строили чуть западнее (зато было 1 в 1 как то, что строили сильно восточнее).
Точно, не впысываются некоторые дома в архитектуру конкретного района. Яркий пример Оболонь резиденс, везде красный кирпич и светлые дома, и тут монументальное черное бельмо...
В моем идеальном Киеве Оболонь идет под снос на 99%. Там можно оставить всего пару домов, в т.ч. ОР. Но Позняки с Троей идут под снос полностью.
Увы, Макс, нету у Вас вкуса: плывёте по течению трендов и цены: ОР - это АППС-Л, одетый в керамогранит + модный МОП. Кристер-ВИП. Он уже сейчас урoдливо выглядит с северо-востока.
Мой малолетний сын называет его "горелый дом"
Делай что должен, и будь что будет.
-
Рыба-сом
-
-
- Повідомлень: 1270
- З нами з: 29.11.16
- Подякував: 314 раз.
- Подякували: 261 раз.
-
- Профіль
-
3
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|11558
|2070701
|
|
|446
|166708
|
|
|1
|895
|
|