RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2247224822492250>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1119
Висота стель
4%
46
Гарний вигляд з вікон
9%
100
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
241
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
175
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
208
Якість будівництва
15%
173
Всього голосів : 1119
Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 15:18

airmax78 на фото этажность зданий не скачет и вид в целом простой.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1400
З нами з: 02.03.15
Подякував: 245 раз.
Подякували: 311 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 15:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Все хорошо, кроме последнего фото, на котором из-за деревьев выглядывает элитный ЖК.
airmax78
 
Повідомлень: 26257
З нами з: 25.10.12
Подякував: 685 раз.
Подякували: 2933 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 15:24

  ребе Нок написав:airmax78 на фото этажность зданий не скачет и вид в целом простой.

Вид не простой. Вид лаконичный, очень аккуратный с акцентом на детали. То, чему украинским архитекторам и застройщикам еще учиться и учиться. Ну и, конечно, отдельная тема: девственная чистота фасадов от "улучшений" и климатического оборудования, а также от быковатых вывесок.
Да, чтобы вы понимали:это не престижный район с относительно невысокими ценами.
airmax78
 
Повідомлень: 26257
З нами з: 25.10.12
Подякував: 685 раз.
Подякували: 2933 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 15:29

airmax78 просто Голосеево слишком высокое, неинтересно кривое, и нет архитектурного ансамбля из улицы с застройкой подобных зданий в гармоничном ландшафте.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1400
З нами з: 02.03.15
Подякував: 245 раз.
Подякували: 311 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 15:38

  ребе Нок написав:airmax78 просто Голосеево слишком высокое, неинтересно кривое, и нет архитектурного ансамбля из улицы с застройкой подобных зданий в гармоничном ландшафте.

Построено ногами и в режиме максимальной экономии. Там есть такой забавный факт: на первом доме на шахтах пожарных лифтов установлены металлоконструкции, завершающие эти шахты типа как куполами. Так себе дизайнерское решение, но тем не менее. На втором и третьем доме на металлоконструкциях решили сэкономить. Но на самом деле, если взять любой из домов с фото и поставить рядом с Голосеево/Позняками на ЛУ - разница сразу бросится в глаза. И не только в этажности. Вы ж посмотрите как построены коттеджи на Оболонской набережной. На них больно смотреть. Это же обличенный в кирпич менталитет.
airmax78
 
Повідомлень: 26257
З нами з: 25.10.12
Подякував: 685 раз.
Подякували: 2933 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 16:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Конговец, у меня оформилась мысль: вы любите старый центр именно потому, что он похож на Европу (и я его люблю по той же причине). Пусть искалеченную, местами изуродованную, видавшую виды, с вкраплениями совка, но Европу. За пределами старого центра даже такая Европа заканчивается и начинается либо жесткий совок, либо не менее мрачный постсовок. И только Серебряная миля (и местами по Киеву) - "выставка достижений народного хозяйства" последних 5 лет.
Востаннє редагувалось airmax78 в Пон 08 жов, 2018 16:10, всього редагувалось 1 раз.
airmax78
 
Повідомлень: 26257
З нами з: 25.10.12
Подякував: 685 раз.
Подякували: 2933 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 16:10

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:Конговец, у меня оформилась мысль: вы любите старый центр именно потому, что он похож на Европу (и я его люблю по той же причине). Пусть искалеченную, местами изуродованную, видавшую виды, с вкраплениями совка, но Европу. За пределами старого центра даже такая Европа заканчивается и начинается либо жесткий совок, либо не менее мрачный постсовок. И только Серебряная миля (и местами по Киеву) - выставка достижений народного хозяйства последних 5 лет.


шото типа того
мое детство прошло в квартире с видом на костел с 8го этажа, на месте детсада в который я ходил сейчас холидей инн
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4687
З нами з: 05.06.16
Подякував: 239 раз.
Подякували: 575 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 16:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Я думал об этом. Как так получилось, что вчера еще элитные дома, сегодня смотрятся как "привет из прошлого". И ответ лежит все в той же плоскости - архитектура. Говняная постсовковая архитектура. Посмотрите на целую улицу домов из красного кирпича:
Они построены примерно в одно время с ЖК Голосеево. Но разве можно их назвать устаревшими, ур** или смешными? В чем разница? В том, что ЖК Голосеево и Ко никогда не было даже отдаленно похоже на то, что строили чуть западнее (зато было 1 в 1 как то, что строили сильно восточнее).


Точно, не впысываются некоторые дома в архитектуру конкретного района. Яркий пример Оболонь резиденс, везде красный кирпич и светлые дома, и тут монументальное черное бельмо...
_Mykola_
 
Повідомлень: 3138
З нами з: 09.02.09
Подякував: 483 раз.
Подякували: 306 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 17:08

  _Mykola_ написав:
  airmax78 написав:Я думал об этом. Как так получилось, что вчера еще элитные дома, сегодня смотрятся как "привет из прошлого". И ответ лежит все в той же плоскости - архитектура. Говняная постсовковая архитектура. Посмотрите на целую улицу домов из красного кирпича:
Они построены примерно в одно время с ЖК Голосеево. Но разве можно их назвать устаревшими, ур** или смешными? В чем разница? В том, что ЖК Голосеево и Ко никогда не было даже отдаленно похоже на то, что строили чуть западнее (зато было 1 в 1 как то, что строили сильно восточнее).


Точно, не впысываются некоторые дома в архитектуру конкретного района. Яркий пример Оболонь резиденс, везде красный кирпич и светлые дома, и тут монументальное черное бельмо...

В моем идеальном Киеве Оболонь идет под снос на 99%. Там можно оставить всего пару домов, в т.ч. ОР. Но Позняки с Троей идут под снос полностью.
airmax78
 
Повідомлень: 26257
З нами з: 25.10.12
Подякував: 685 раз.
Подякували: 2933 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 17:15

  airmax78 написав:
  _Mykola_ написав:
  airmax78 написав:Я думал об этом. Как так получилось, что вчера еще элитные дома, сегодня смотрятся как "привет из прошлого". И ответ лежит все в той же плоскости - архитектура. Говняная постсовковая архитектура. Посмотрите на целую улицу домов из красного кирпича:
Они построены примерно в одно время с ЖК Голосеево. Но разве можно их назвать устаревшими, ур** или смешными? В чем разница? В том, что ЖК Голосеево и Ко никогда не было даже отдаленно похоже на то, что строили чуть западнее (зато было 1 в 1 как то, что строили сильно восточнее).


Точно, не впысываются некоторые дома в архитектуру конкретного района. Яркий пример Оболонь резиденс, везде красный кирпич и светлые дома, и тут монументальное черное бельмо...

В моем идеальном Киеве Оболонь идет под снос на 99%. Там можно оставить всего пару домов, в т.ч. ОР. Но Позняки с Троей идут под снос полностью.

Увы, Макс, нету у Вас вкуса: плывёте по течению трендов и цены: ОР - это АППС-Л, одетый в керамогранит + модный МОП. Кристер-ВИП. Он уже сейчас урoдливо выглядит с северо-востока.
Мой малолетний сын называет его "горелый дом" :mrgreen:
Делай что должен, и будь что будет.
Рыба-сом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1270
З нами з: 29.11.16
Подякував: 314 раз.
Подякували: 261 раз.
 
Профіль
3
3
  #<1 ... 2247224822492250>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Рыба-сом і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1154, 1155, 1156
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
11558 2070701
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 жов, 2018 17:29
Vlad442
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 43, 44, 45
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
446 166708
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 вер, 2018 19:04
dmytro1234
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
1 895
Переглянути останнє повідомлення
Суб 15 вер, 2018 18:35
fefelova

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.