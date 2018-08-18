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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2248224922502251>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1119
Висота стель
4%
46
Гарний вигляд з вікон
9%
100
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
241
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
175
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
208
Якість будівництва
15%
173
Всього голосів : 1119
Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 17:24

  airmax78 написав:В моем идеальном Киеве Оболонь идет под снос на 99%...

И Гаррис встает и подходит к фортепиано, с сияющей улыбкой великодушного благодетеля, который собирается кого-либо чем-либо облагодетельствовать.
— Прошу тишины, пожалуйста тишины, всем тихо! — говорит хозяйка, обращаясь к гостям. — Мистер Гаррис сейчас исполнит нам комические куплеты!
— Ах как интересно, как интересно! — шепчутся гости. И все спешно покидают оранжерею, и стремятся наверх, и собирают народ со всего дома, и сталпливаются в гостиной, и рассаживаются вокруг, и в предвкушении удовольствия расплываются в глупых улыбках. Тогда Гаррис начинает.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 17:27

  airmax78 написав:
  _Mykola_ написав:
  airmax78 написав:Я думал об этом. Как так получилось, что вчера еще элитные дома, сегодня смотрятся как "привет из прошлого". И ответ лежит все в той же плоскости - архитектура. Говняная постсовковая архитектура. Посмотрите на целую улицу домов из красного кирпича:
Они построены примерно в одно время с ЖК Голосеево. Но разве можно их назвать устаревшими, ур** или смешными? В чем разница? В том, что ЖК Голосеево и Ко никогда не было даже отдаленно похоже на то, что строили чуть западнее (зато было 1 в 1 как то, что строили сильно восточнее).


Точно, не впысываются некоторые дома в архитектуру конкретного района. Яркий пример Оболонь резиденс, везде красный кирпич и светлые дома, и тут монументальное черное бельмо...

В моем идеальном Киеве Оболонь идет под снос на 99%. Там можно оставить всего пару домов, в т.ч. ОР. Но Позняки с Троей идут под снос полностью.


Вот таким способом: https://youtu.be/r4gNvJEplRo?list=PUljx ... gdgiW0DG6A
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 17:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

2эйрмакс:
для начала наведите порядок в вашем идеальном поскоте, а наш идеальный киев оставьте будьласочка нам - киевлянам
спасибо за понимание
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 17:35

  Рыба-сом написав:
  airmax78 написав:В моем идеальном Киеве Оболонь идет под снос на 99%. Там можно оставить всего пару домов, в т.ч. ОР. Но Позняки с Троей идут под снос полностью.

Увы, Макс, нету у Вас вкуса: плывёте по течению трендов и цены: ОР - это АППС-Л, одетый в керамогранит + модный МОП. Кристер-ВИП. Он уже сейчас урoдливо выглядит с северо-востока.
Мой малолетний сын называет его "горелый дом" :mrgreen:

Ну пусть ОР остается самым ур0дливым ЖК на новой Оболони.
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 17:40

  kingkongovets написав:2эйрмакс:
для начала наведите порядок в вашем идеальном поскоте, а наш идеальный киев оставьте будьласочка нам - киевлянам
спасибо за понимание

Нельзя замыкаться в границах своего местечка. Тем более что в Одессе у меня недвиги практически нет, а в Киеве - есть. Изменим Киев к лучшему - очистим для новых строек.
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 17:43

  airmax78 написав:
  Рыба-сом написав:
  airmax78 написав:В моем идеальном Киеве Оболонь идет под снос на 99%. Там можно оставить всего пару домов, в т.ч. ОР. Но Позняки с Троей идут под снос полностью.

Увы, Макс, нету у Вас вкуса: плывёте по течению трендов и цены: ОР - это АППС-Л, одетый в керамогранит + модный МОП. Кристер-ВИП. Он уже сейчас урoдливо выглядит с северо-востока.
Мой малолетний сын называет его "горелый дом" :mrgreen:

Ну пусть ОР остается самым ур0дливым ЖК на новой Оболони.

С такими настроениями нужно уезжать: при Вашей жизни Оболонь не снесут как и ПОХ с Троей.
ЗЫ И пяти лет не прошло, как, закатывая очи, нахваливали ЖК Голосеево, а сейчас вот прям ужас-ужас. Нету стабильности :cry:
Делай что должен, и будь что будет.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 18:03

  Рыба-сом написав:
  airmax78 написав:Ну пусть ОР остается самым ур0дливым ЖК на новой Оболони.

С такими настроениями нужно уезжать: при Вашей жизни Оболонь не снесут как и ПОХ с Троей.
ЗЫ И пяти лет не прошло, как, закатывая очи, нахваливали ЖК Голосеево, а сейчас вот прям ужас-ужас. Нету стабильности :cry:

А где сейчас есть стабильность? Все течет, все меняется.
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 18:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:А где сейчас есть стабильность? Все течет, все меняется.

ну почему же все?
вы очень стабильны в своем остроумии и любви к правде
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 18:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ну что, все как я говорил, Германия с следуещего года открывает рынок труда для украинцеd (Заробітчани проміняли Польщу на Чехію і Німеччину)
Большой привет растишкам и инвештырям. Покупайте доски для хрущей, скоро прийдется заколачивать оконные проемы.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 18:44

  Хомякоид написав:Ну что, все как я говорил, Германия с следуещего года открывает рынок труда для украинцеd (Заробітчани проміняли Польщу на Чехію і Німеччину)
Большой привет растишкам и инвештырям. Покупайте доски для хрущей, скоро прийдется заколачивать оконные проемы.


Собаки лают, а караван идет, так и цены на недвигу уверенно ползут вверх, при том на всю, даже на дома в селах, и там не хотят своего упустить, подымают цены.
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