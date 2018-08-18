Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:В моем идеальном Киеве Оболонь идет под снос на 99%...
И Гаррис встает и подходит к фортепиано, с сияющей улыбкой великодушного благодетеля, который собирается кого-либо чем-либо облагодетельствовать. — Прошу тишины, пожалуйста тишины, всем тихо! — говорит хозяйка, обращаясь к гостям. — Мистер Гаррис сейчас исполнит нам комические куплеты! — Ах как интересно, как интересно! — шепчутся гости. И все спешно покидают оранжерею, и стремятся наверх, и собирают народ со всего дома, и сталпливаются в гостиной, и рассаживаются вокруг, и в предвкушении удовольствия расплываются в глупых улыбках. Тогда Гаррис начинает.
airmax78 написав:Я думал об этом. Как так получилось, что вчера еще элитные дома, сегодня смотрятся как "привет из прошлого". И ответ лежит все в той же плоскости - архитектура. Говняная постсовковая архитектура. Посмотрите на целую улицу домов из красного кирпича: Они построены примерно в одно время с ЖК Голосеево. Но разве можно их назвать устаревшими, ур** или смешными? В чем разница? В том, что ЖК Голосеево и Ко никогда не было даже отдаленно похоже на то, что строили чуть западнее (зато было 1 в 1 как то, что строили сильно восточнее).
Точно, не впысываются некоторые дома в архитектуру конкретного района. Яркий пример Оболонь резиденс, везде красный кирпич и светлые дома, и тут монументальное черное бельмо...
В моем идеальном Киеве Оболонь идет под снос на 99%. Там можно оставить всего пару домов, в т.ч. ОР. Но Позняки с Троей идут под снос полностью.
airmax78 написав:В моем идеальном Киеве Оболонь идет под снос на 99%. Там можно оставить всего пару домов, в т.ч. ОР. Но Позняки с Троей идут под снос полностью.
Увы, Макс, нету у Вас вкуса: плывёте по течению трендов и цены: ОР - это АППС-Л, одетый в керамогранит + модный МОП. Кристер-ВИП. Он уже сейчас урoдливо выглядит с северо-востока. Мой малолетний сын называет его "горелый дом"
Ну пусть ОР остается самым ур0дливым ЖК на новой Оболони.
airmax78 написав:В моем идеальном Киеве Оболонь идет под снос на 99%. Там можно оставить всего пару домов, в т.ч. ОР. Но Позняки с Троей идут под снос полностью.
Увы, Макс, нету у Вас вкуса: плывёте по течению трендов и цены: ОР - это АППС-Л, одетый в керамогранит + модный МОП. Кристер-ВИП. Он уже сейчас урoдливо выглядит с северо-востока. Мой малолетний сын называет его "горелый дом"
Ну пусть ОР остается самым ур0дливым ЖК на новой Оболони.
С такими настроениями нужно уезжать: при Вашей жизни Оболонь не снесут как и ПОХ с Троей. ЗЫ И пяти лет не прошло, как, закатывая очи, нахваливали ЖК Голосеево, а сейчас вот прям ужас-ужас. Нету стабильности
airmax78 написав:Ну пусть ОР остается самым ур0дливым ЖК на новой Оболони.
С такими настроениями нужно уезжать: при Вашей жизни Оболонь не снесут как и ПОХ с Троей. ЗЫ И пяти лет не прошло, как, закатывая очи, нахваливали ЖК Голосеево, а сейчас вот прям ужас-ужас. Нету стабильности
А где сейчас есть стабильность? Все течет, все меняется.
Ну что, все как я говорил, Германия с следуещего года открывает рынок труда для украинцеd (Заробітчани проміняли Польщу на Чехію і Німеччину) Большой привет растишкам и инвештырям. Покупайте доски для хрущей, скоро прийдется заколачивать оконные проемы.
Хомякоид написав:Ну что, все как я говорил, Германия с следуещего года открывает рынок труда для украинцеd (Заробітчани проміняли Польщу на Чехію і Німеччину) Большой привет растишкам и инвештырям. Покупайте доски для хрущей, скоро прийдется заколачивать оконные проемы.
Собаки лают, а караван идет, так и цены на недвигу уверенно ползут вверх, при том на всю, даже на дома в селах, и там не хотят своего упустить, подымают цены.