Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Хомякоид написав:Ну что, все как я говорил, Германия с следуещего года открывает рынок труда для украинцеd (Заробітчани проміняли Польщу на Чехію і Німеччину) Большой привет растишкам и инвештырям. Покупайте доски для хрущей, скоро прийдется заколачивать оконные проемы.
доски для прелести в чебанах уже закуплены?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения... Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Хомякоид написав:Ну что, все как я говорил, Германия с следуещего года открывает рынок труда для украинцеd (Заробітчани проміняли Польщу на Чехію і Німеччину) Большой привет растишкам и инвештырям. Покупайте доски для хрущей, скоро прийдется заколачивать оконные проемы.