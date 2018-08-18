Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Хомякоид написав:Ну что, все как я говорил, Германия с следуещего года открывает рынок труда для украинцеd (Заробітчани проміняли Польщу на Чехію і Німеччину) Большой привет растишкам и инвештырям. Покупайте доски для хрущей, скоро прийдется заколачивать оконные проемы.
доски для прелести в чебанах уже закуплены?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения... Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Хомякоид написав:Ну что, все как я говорил, Германия с следуещего года открывает рынок труда для украинцеd (Заробітчани проміняли Польщу на Чехію і Німеччину) Большой привет растишкам и инвештырям. Покупайте доски для хрущей, скоро прийдется заколачивать оконные проемы.
Хомякоид написав:Ну что, все как я говорил, Германия с следуещего года открывает рынок труда для украинцеd (Заробітчани проміняли Польщу на Чехію і Німеччину) Большой привет растишкам и инвештырям. Покупайте доски для хрущей, скоро прийдется заколачивать оконные проемы.
Как там Чабаны?
Чабаны это оазис в эпицентре шторма, там все только дорожает
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения... Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Квартира хорошо упакована, судя по описанию, поэтому 11. Сейчас стандарт по Киеву 10 в среднем сегменте. Хоть приличный хрущь в хорошей локации, хоть новостройка в местах массовой застройки со свежим ремонтом. Думаю, что большинство заявок риелторам от арендаоров "до 10 тыс".