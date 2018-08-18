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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2249225022512252>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1119
Висота стель
4%
46
Гарний вигляд з вікон
9%
100
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
241
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
175
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
208
Якість будівництва
15%
173
Всього голосів : 1119
Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 18:59

  Хомякоид написав:Ну что, все как я говорил, Германия с следуещего года открывает рынок труда для украинцеd (Заробітчани проміняли Польщу на Чехію і Німеччину)
Большой привет растишкам и инвештырям. Покупайте доски для хрущей, скоро прийдется заколачивать оконные проемы.

доски для прелести в чебанах уже закуплены? :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 19:07

  Прохожий написав:
  airmax78 написав:В моем идеальном Киеве Оболонь идет под снос на 99%

крутите очередную дырочку на лацкане, полный кавалер ваганычей! :mrgreen:

Наконец-то. Я думал этот момент никогда не наступит.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 19:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Хомякоид написав:Ну что, все как я говорил, Германия с следуещего года открывает рынок труда для украинцеd (Заробітчани проміняли Польщу на Чехію і Німеччину)
Большой привет растишкам и инвештырям. Покупайте доски для хрущей, скоро прийдется заколачивать оконные проемы.
Как там Чабаны?
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 19:33

  Faceless написав:
Хомякоид написав:Ну что, все как я говорил, Германия с следуещего года открывает рынок труда для украинцеd (Заробітчани проміняли Польщу на Чехію і Німеччину)
Большой привет растишкам и инвештырям. Покупайте доски для хрущей, скоро прийдется заколачивать оконные проемы.
Как там Чабаны?

Чабаны это оазис в эпицентре шторма, там все только дорожает :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 19:52

Хомякоид
А вы свои Чабаны уже заколотили досками ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 20:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

дворик Централ Парка
в хрущах так же?
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X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 20:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Риелторы - зло. Аренда комнаты Киев, квартиры, дома, поиск сожителей
16 мин. ·
1 Комнатная квартира, Позняки, Крушельницкой
393 $
Киев

#сдам_rieltoryzlo

Сдам 1комнатную квартиру, 38 кв.м, новостройка, 23/26 этаж, первая сдача, никто не жил.

В квартире есть вся необходимая техника, ТВ 40 дюймов, стиралка, бойлер, холодильник, микроволновка.

В пешей доступности масса магазинов (в том числе круглосуточный Метро), кафе, салонов красоты. До метро Харьковская -10 минут пешком, до м.Позняки - 15 минут пешком.

Только долгосрочно, без животных.

Цена - 11000грн/месяц+ комунальные (300грн+ счетчики, есть счетчики на тепло, э/э, холодную и гор.воду). Страховая сумма - 11000грн, возвращается при выезде.

Для связи - звоните +380 (95) 879 92 01, или пишите в личку

==================================================================
Круша стается за 11000!!!!!!!!!!
.... через 15 минут там уже отписываются первые клиенты что интересует!!!!


жаль не могу скинуть ссылку на эту обьяву в ФБ
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 20:48

Квартира хорошо упакована, судя по описанию, поэтому 11. Сейчас стандарт по Киеву 10 в среднем сегменте. Хоть приличный хрущь в хорошей локации, хоть новостройка в местах массовой застройки со свежим ремонтом. Думаю, что большинство заявок риелторам от арендаоров "до 10 тыс".
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 21:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 22:14

kingkongovets
Слева внизу монументальное такое, прикрытое стрелой крана - Чикаго?
барабашов
 
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