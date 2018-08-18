барабашов написав:kingkongovets
Слева внизу монументальное такое, прикрытое стрелой крана - Чикаго?
та не, то 101тауэр, а внизу строящийся аурум на паньковской
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Додано: Пон 08 жов, 2018 22:15
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
та не, то 101тауэр, а внизу строящийся аурум на паньковской
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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