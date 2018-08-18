|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 08 жов, 2018 22:15
барабашов написав:kingkongovets
Слева внизу монументальное такое, прикрытое стрелой крана - Чикаго?
та не, то 101тауэр, а внизу строящийся аурум на паньковской
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 4693
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 239 раз.
- Подякували: 575 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 09 жов, 2018 07:33
барабашов написав:kingkongovets
Слева внизу монументальное такое, прикрытое стрелой крана - Чикаго?
Для хлопців що їздять не секвої з бензом по 32 - тільки метрополія.
До речі, як і прогнозували апостоли піпца, іносранци прийдуть і побудують по 3 тищі за квадрат. От росіяни і прийшли і будують по 3 тищі за квадрат. Тільки беруть мене сумніви що апостоли піпца думали про 3 тищі уе за квадрат. Хто там кого недопоняв, тре розбиратися.
Всім процвітання!
-
Первый
-
-
- Повідомлень: 13303
- З нами з: 27.10.09
- Подякував: 214 раз.
- Подякували: 1738 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 09 жов, 2018 08:32
remark написав: Хомякоид написав:
Ну что, все как я говорил, Германия с следуещего года открывает рынок труда для украинцеd (Заробітчани проміняли Польщу на Чехію і Німеччину
)
Большой привет растишкам и инвештырям. Покупайте доски для хрущей, скоро прийдется заколачивать оконные проемы.
Собаки лают, а караван идет, так и цены на недвигу уверенно ползут вверх, при том на всю, даже на дома в селах, и там не хотят своего упустить, подымают цены.
Да-да, импотент после приема Виагры то же думает, что он парень и "оно" уже ползет вверх
Про "дома в селах" вы имели ввиду в Козине? В черниговских областях по факту всё сильно похуже... Можно да же утверждать - "мёртво"
-
moniks
-
-
- Повідомлень: 965
- З нами з: 27.08.14
- Подякував: 590 раз.
- Подякували: 155 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 09 жов, 2018 08:42
moniks
а где в названии темы слово "чернигов"?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 4693
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 239 раз.
- Подякували: 575 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 09 жов, 2018 09:18
moniks написав: remark написав: Хомякоид написав:
Ну что, все как я говорил, Германия с следуещего года открывает рынок труда для украинцеd (Заробітчани проміняли Польщу на Чехію і Німеччину
)
Большой привет растишкам и инвештырям. Покупайте доски для хрущей, скоро прийдется заколачивать оконные проемы.
Собаки лают, а караван идет, так и цены на недвигу уверенно ползут вверх, при том на всю, даже на дома в селах, и там не хотят своего упустить, подымают цены.
Да-да, импотент после приема Виагры то же думает, что он парень и "оно" уже ползет вверх
Про "дома в селах" вы имели ввиду в Козине? В черниговских областях по факту всё сильно похуже... Можно да же утверждать - "мёртво"
А шо делать в селах черниговской области? Раньше пахали Я и трактор. Сейчас пашет только трактор.
Урбанизация однако.
Всім процвітання!
-
Первый
-
-
- Повідомлень: 13303
- З нами з: 27.10.09
- Подякував: 214 раз.
- Подякували: 1738 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 09 жов, 2018 09:23
kingkongovets написав:moniks
а где в названии темы слово "чернигов"?
Я и про Чернигов могу
Есть там у них Подусовка, Красный мост... А Киев уже давно перестал быть "городом для жизни", каким он был при моем рождении
Про маразм украинских(киевских) цен на недвигу немцы пишут на германия.ру.
-
moniks
-
-
- Повідомлень: 965
- З нами з: 27.08.14
- Подякував: 590 раз.
- Подякували: 155 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 09 жов, 2018 09:25
moniks написав: kingkongovets написав:moniks
а где в названии темы слово "чернигов"?
Я и про Чернигов могу
Есть там у них Подусовка, Красный мост... А Киев уже давно перестал быть "городом для жизни", каким он был при моем рождении
Про маразм украинских(киевских) цен на недвигу немцы пишут на германия.ру.
Немцы пишут на неком сайте *.ru - спасибо, поржал
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 22171
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1087 раз.
- Подякували: 4948 раз.
-
- Профіль
-
5
1
Додано: Вів 09 жов, 2018 09:26
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 4693
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 239 раз.
- Подякували: 575 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 09 жов, 2018 09:27
moniks написав: kingkongovets написав:moniks
а где в названии темы слово "чернигов"?
Я и про Чернигов могу
Есть там у них Подусовка, Красный мост... А Киев уже давно перестал быть "городом для жизни", каким он был при моем рождении
Про маразм украинских(киевских) цен на недвигу немцы пишут на германия.ру.
Это не немцы. Это наш друг и товарищ Хомякоид там пишет. Хотя некоторые ценники в Киеве в самом деле уже сложно объяснить. В частности ценник на паркинг Тетриса.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 26260
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 685 раз.
- Подякували: 2933 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 09 жов, 2018 09:31
airmax78 написав:
...В частности ценник на паркинг Тетриса.
а вы пройдитесь по базару, поторгуйтесь...
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
-
Yuri_T
-
1
-
- Повідомлень: 13179
- З нами з: 09.10.08
- Подякував: 1760 раз.
- Подякували: 3668 раз.
-
- Профіль
-
5
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|11568
|2071951
|
|
|446
|166732
|
|
|1
|901
|
|