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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1119
Висота стель
4%
46
Гарний вигляд з вікон
9%
100
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
241
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
175
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
208
Якість будівництва
15%
173
Всього голосів : 1119
Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 22:15

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

барабашов написав:kingkongovets
Слева внизу монументальное такое, прикрытое стрелой крана - Чикаго?


та не, то 101тауэр, а внизу строящийся аурум на паньковской
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 07:33

  барабашов написав:kingkongovets
Слева внизу монументальное такое, прикрытое стрелой крана - Чикаго?

Для хлопців що їздять не секвої з бензом по 32 - тільки метрополія.

До речі, як і прогнозували апостоли піпца, іносранци прийдуть і побудують по 3 тищі за квадрат. От росіяни і прийшли і будують по 3 тищі за квадрат. Тільки беруть мене сумніви що апостоли піпца думали про 3 тищі уе за квадрат. Хто там кого недопоняв, тре розбиратися.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 08:32

  remark написав:
  Хомякоид написав:Ну что, все как я говорил, Германия с следуещего года открывает рынок труда для украинцеd (Заробітчани проміняли Польщу на Чехію і Німеччину)
Большой привет растишкам и инвештырям. Покупайте доски для хрущей, скоро прийдется заколачивать оконные проемы.


Собаки лают, а караван идет, так и цены на недвигу уверенно ползут вверх, при том на всю, даже на дома в селах, и там не хотят своего упустить, подымают цены.


Да-да, импотент после приема Виагры то же думает, что он парень и "оно" уже ползет вверх :mrgreen: Про "дома в селах" вы имели ввиду в Козине? В черниговских областях по факту всё сильно похуже... Можно да же утверждать - "мёртво" :cry:
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 08:42

moniks

а где в названии темы слово "чернигов"?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 09:18

  moniks написав:
  remark написав:
  Хомякоид написав:Ну что, все как я говорил, Германия с следуещего года открывает рынок труда для украинцеd (Заробітчани проміняли Польщу на Чехію і Німеччину)
Большой привет растишкам и инвештырям. Покупайте доски для хрущей, скоро прийдется заколачивать оконные проемы.


Собаки лают, а караван идет, так и цены на недвигу уверенно ползут вверх, при том на всю, даже на дома в селах, и там не хотят своего упустить, подымают цены.


Да-да, импотент после приема Виагры то же думает, что он парень и "оно" уже ползет вверх :mrgreen: Про "дома в селах" вы имели ввиду в Козине? В черниговских областях по факту всё сильно похуже... Можно да же утверждать - "мёртво" :cry:


А шо делать в селах черниговской области? Раньше пахали Я и трактор. Сейчас пашет только трактор.
Урбанизация однако.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 09:23

  kingkongovets написав:moniks

а где в названии темы слово "чернигов"?


Я и про Чернигов могу :mrgreen: Есть там у них Подусовка, Красный мост... А Киев уже давно перестал быть "городом для жизни", каким он был при моем рождении :cry: Про маразм украинских(киевских) цен на недвигу немцы пишут на германия.ру.
moniks
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 09:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

moniks написав:
  kingkongovets написав:moniks

а где в названии темы слово "чернигов"?


Я и про Чернигов могу :mrgreen: Есть там у них Подусовка, Красный мост... А Киев уже давно перестал быть "городом для жизни", каким он был при моем рождении :cry: Про маразм украинских(киевских) цен на недвигу немцы пишут на германия.ру.
Немцы пишут на неком сайте *.ru - спасибо, поржал
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 09:26

  moniks написав:Про маразм украинских(киевских) цен на недвигу немцы пишут на германия.ру.


сам то понял шо сказал? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 09:27

  moniks написав:
  kingkongovets написав:moniks

а где в названии темы слово "чернигов"?


Я и про Чернигов могу :mrgreen: Есть там у них Подусовка, Красный мост... А Киев уже давно перестал быть "городом для жизни", каким он был при моем рождении :cry: Про маразм украинских(киевских) цен на недвигу немцы пишут на германия.ру.

Это не немцы. Это наш друг и товарищ Хомякоид там пишет. Хотя некоторые ценники в Киеве в самом деле уже сложно объяснить. В частности ценник на паркинг Тетриса.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 09:31

  airmax78 написав:...В частности ценник на паркинг Тетриса.

а вы пройдитесь по базару, поторгуйтесь...
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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