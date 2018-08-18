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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 09 жов, 2018 09:32
Faceless написав: moniks написав: kingkongovets написав:moniks
а где в названии темы слово "чернигов"?
Я и про Чернигов могу
Есть там у них Подусовка, Красный мост... А Киев уже давно перестал быть "городом для жизни", каким он был при моем рождении
Про маразм украинских(киевских) цен на недвигу немцы пишут на германия.ру.
Немцы пишут на неком сайте *.ru - спасибо, поржал
Ну а че? Уже даже немчура обратила внимание кржн.
Всім процвітання!
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Додано: Вів 09 жов, 2018 09:32
airmax78 написав:
Хотя некоторые ценники в Киеве в самом деле уже сложно объяснить. В частности ценник на паркинг Тетриса.
а ценники и не нужно объяснять
это ценник вам объясняет, шо вы зашли не в тот отдел
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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