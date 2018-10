Додано: Вів 09 жов, 2018 09:32

airmax78 написав: Хотя некоторые ценники в Киеве в самом деле уже сложно объяснить. В частности ценник на паркинг Тетриса. Хотя некоторые ценники в Киеве в самом деле уже сложно объяснить. В частности ценник на паркинг Тетриса.



а ценники и не нужно объяснять

это ценник вам объясняет, шо вы зашли не в тот отдел а ценники и не нужно объяснятьэто ценник вам объясняет, шо вы зашли не в тот отдел

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.