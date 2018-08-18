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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1119
Висота стель
4%
46
Гарний вигляд з вікон
9%
100
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
241
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
175
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
208
Якість будівництва
15%
173
Всього голосів : 1119
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 09:32

  Faceless написав:
moniks написав:
  kingkongovets написав:moniks

а где в названии темы слово "чернигов"?


Я и про Чернигов могу :mrgreen: Есть там у них Подусовка, Красный мост... А Киев уже давно перестал быть "городом для жизни", каким он был при моем рождении :cry: Про маразм украинских(киевских) цен на недвигу немцы пишут на германия.ру.
Немцы пишут на неком сайте *.ru - спасибо, поржал

Ну а че? Уже даже немчура обратила внимание кржн. :| :mrgreen:
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 09:32

  airmax78 написав: Хотя некоторые ценники в Киеве в самом деле уже сложно объяснить. В частности ценник на паркинг Тетриса.


а ценники и не нужно объяснять
это ценник вам объясняет, шо вы зашли не в тот отдел
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 09:51

  Первый написав:Ну а че? Уже даже немчура обратила внимание кржн. :| :mrgreen:


По ценам, климату, условиям их больше влечет Черногория, Чехия, Венгрия, Албания... Но нам там не комфортно 8)
moniks
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 09:54

  moniks написав:
  Первый написав:Ну а че? Уже даже немчура обратила внимание кржн. :| :mrgreen:


По ценам, климату, условиям их больше влечет Черногория, Чехия, Венгрия, Албания... Но нам там не комфортно 8)

В селах чернігівщини па 1 куе куток. Шо не так? Шо німцям не подобається в ціні?
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 10:07

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав: Хотя некоторые ценники в Киеве в самом деле уже сложно объяснить. В частности ценник на паркинг Тетриса.


а ценники и не нужно объяснять
это ценник вам объясняет, шо вы зашли не в тот отдел

Однозначно. Я же писал - это барьер созданный для таких нищебродов как я, чтобы не совались со своим свиным рылом в господские дома. Но тем не менее, моему холопскому уму непонятно зачем они так делают: ведь квартиру я там себе, в теории, если выпрыгну из штанов, могу купить, а машиноместо - нет. Потому что я не могу покупать машиноместо в Киеве в 2 раза дороже, чем оно стоит недалеко от центра Амстердама.
Т.е. барьер какой-то не совсем правильный, не 100%ный. Больше даже не на барьер, а на вымогательство похоже.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 11:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Эйр - в центре Амстердама большое паркоместо в подземном паркинге стоит 24кЭвро(30к$)?
Может там и метр в жирном бизнес-классе дешевле тыщи Эуро есть?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 11:51

  Первый написав:
  moniks написав:
  Первый написав:Ну а че? Уже даже немчура обратила внимание кржн. :| :mrgreen:


По ценам, климату, условиям их больше влечет Черногория, Чехия, Венгрия, Албания... Но нам там не комфортно 8)

В селах чернігівщини па 1 куе куток. Шо не так? Шо німцям не подобається в ціні?


Они (немцы) очень внимательно изучают рейтинги безопасности проживания в странах. Свои - а не от Луценко-Авакова. Их да же Грузия смущает после недавнего убийства американской семьи (3чел.) пастухом-проводником в горах.
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 11:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

барабашов написав:Эйр - в центре Амстердама большое паркоместо в подземном паркинге стоит 24кЭвро(30к$)?
Может там и метр в жирном бизнес-классе дешевле тыщи Эуро есть?


вообще не понимаю зачем машина в амстердаме, сколько там стоит паркинг в центре, интересно?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 12:02

  kingkongovets написав:
барабашов написав:Эйр - в центре Амстердама большое паркоместо в подземном паркинге стоит 24кЭвро(30к$)?
Может там и метр в жирном бизнес-классе дешевле тыщи Эуро есть?


вообще не понимаю зачем машина в амстердаме, сколько там стоит паркинг в центре, интересно?

20 ойро в час
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 12:08

  kingkongovets написав:
барабашов написав:Эйр - в центре Амстердама большое паркоместо в подземном паркинге стоит 24кЭвро(30к$)?
Может там и метр в жирном бизнес-классе дешевле тыщи Эуро есть?


вообще не понимаю зачем машина в амстердаме, сколько там стоит паркинг в центре, интересно?

Это тем более абсурдно, что в городе, в котором "нет паркинга = нет машины", и немного другая, чем в Киеве, цена недвижки, место в подземном паркинге стоит 30К ойро. А в Тетрисе, в Киеве, где можно парковаться во втором ряду на Крещатике - 52К ойро.
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