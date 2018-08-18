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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 09 жов, 2018 09:32
Faceless написав: moniks написав: kingkongovets написав:moniks
а где в названии темы слово "чернигов"?
Я и про Чернигов могу
Есть там у них Подусовка, Красный мост... А Киев уже давно перестал быть "городом для жизни", каким он был при моем рождении
Про маразм украинских(киевских) цен на недвигу немцы пишут на германия.ру.
Немцы пишут на неком сайте *.ru - спасибо, поржал
Ну а че? Уже даже немчура обратила внимание кржн.
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Додано: Вів 09 жов, 2018 09:32
airmax78 написав:
Хотя некоторые ценники в Киеве в самом деле уже сложно объяснить. В частности ценник на паркинг Тетриса.
а ценники и не нужно объяснять
это ценник вам объясняет, шо вы зашли не в тот отдел
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Вів 09 жов, 2018 09:51
По ценам, климату, условиям их больше влечет Черногория, Чехия, Венгрия, Албания... Но нам там не комфортно
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moniks
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Додано: Вів 09 жов, 2018 09:54
moniks написав:
По ценам, климату, условиям их больше влечет Черногория, Чехия, Венгрия, Албания... Но нам там не комфортно
В селах чернігівщини па 1 куе куток. Шо не так? Шо німцям не подобається в ціні?
Всім процвітання!
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Додано: Вів 09 жов, 2018 10:07
kingkongovets написав: airmax78 написав:
Хотя некоторые ценники в Киеве в самом деле уже сложно объяснить. В частности ценник на паркинг Тетриса.
а ценники и не нужно объяснять
это ценник вам объясняет, шо вы зашли не в тот отдел
Однозначно. Я же писал - это барьер созданный для таких нищебродов как я, чтобы не совались со своим свиным рылом в господские дома. Но тем не менее, моему холопскому уму непонятно зачем они так делают: ведь квартиру я там себе, в теории, если выпрыгну из штанов, могу купить, а машиноместо - нет. Потому что я не могу покупать машиноместо в Киеве в 2 раза дороже, чем оно стоит недалеко от центра Амстердама.
Т.е. барьер какой-то не совсем правильный, не 100%ный. Больше даже не на барьер, а на вымогательство похоже.
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Додано: Вів 09 жов, 2018 11:46
Эйр - в центре Амстердама большое паркоместо в подземном паркинге стоит 24кЭвро(30к$)?
Может там и метр в жирном бизнес-классе дешевле тыщи Эуро есть?
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Додано: Вів 09 жов, 2018 11:51
Первый написав: moniks написав:
По ценам, климату, условиям их больше влечет Черногория, Чехия, Венгрия, Албания... Но нам там не комфортно
В селах чернігівщини па 1 куе куток. Шо не так? Шо німцям не подобається в ціні?
Они (немцы) очень внимательно изучают рейтинги безопасности проживания в странах. Свои - а не от Луценко-Авакова. Их да же Грузия смущает после недавнего убийства американской семьи (3чел.) пастухом-проводником в горах.
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moniks
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Додано: Вів 09 жов, 2018 11:56
барабашов написав:Эйр - в центре Амстердама большое паркоместо в подземном паркинге стоит 24кЭвро(30к$)?
Может там и метр в жирном бизнес-классе дешевле тыщи Эуро есть?
вообще не понимаю зачем машина в амстердаме, сколько там стоит паркинг в центре, интересно?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Вів 09 жов, 2018 12:02
kingkongovets написав:
барабашов написав:Эйр - в центре Амстердама большое паркоместо в подземном паркинге стоит 24кЭвро(30к$)?
Может там и метр в жирном бизнес-классе дешевле тыщи Эуро есть?
вообще не понимаю зачем машина в амстердаме, сколько там стоит паркинг в центре, интересно?
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Додано: Вів 09 жов, 2018 12:08
kingkongovets написав:
барабашов написав:Эйр - в центре Амстердама большое паркоместо в подземном паркинге стоит 24кЭвро(30к$)?
Может там и метр в жирном бизнес-классе дешевле тыщи Эуро есть?
вообще не понимаю зачем машина в амстердаме, сколько там стоит паркинг в центре, интересно?
Это тем более абсурдно, что в городе, в котором "нет паркинга = нет машины", и немного другая, чем в Киеве, цена недвижки, место в подземном паркинге стоит 30К ойро. А в Тетрисе, в Киеве, где можно парковаться во втором ряду на Крещатике - 52К ойро.
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