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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2251225222532254

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1119
Висота стель
4%
46
Гарний вигляд з вікон
9%
100
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
241
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
175
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
208
Якість будівництва
15%
173
Всього голосів : 1119
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 12:11

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:
барабашов написав:Эйр - в центре Амстердама большое паркоместо в подземном паркинге стоит 24кЭвро(30к$)?
Может там и метр в жирном бизнес-классе дешевле тыщи Эуро есть?


вообще не понимаю зачем машина в амстердаме, сколько там стоит паркинг в центре, интересно?

Это тем более абсурдно, что в городе, в котором "нет паркинга = нет машины", и немного другая, чем в Киеве, цена недвижки, место в подземном паркинге стоит 30К ойро. А в Тетрисе, в Киеве, где можно парковаться во втором ряду на Крещатике - 52К ойро.

Это называется "статусная покупка".
А Вы не по весу... эээ... парковаться решили ;)
Делай что должен, и будь что будет.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 12:32

  Рыба-сом написав:
  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:
вообще не понимаю зачем машина в амстердаме, сколько там стоит паркинг в центре, интересно?

Это тем более абсурдно, что в городе, в котором "нет паркинга = нет машины", и немного другая, чем в Киеве, цена недвижки, место в подземном паркинге стоит 30К ойро. А в Тетрисе, в Киеве, где можно парковаться во втором ряду на Крещатике - 52К ойро.

Это называется "статусная покупка".
А Вы не по весу... эээ... парковаться решили ;)

Мне все-таки кажется, что это нагибалово и никто из местных миллионеров себе такое машиноместо покупать 100% не будет. Но как повод вытереть ноги о такого нищеброда как я - версия "не по сеньке шапка" принимается.
airmax78
 
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