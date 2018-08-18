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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2252225322542255>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1119
Висота стель
4%
46
Гарний вигляд з вікон
9%
100
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
241
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
175
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
208
Якість будівництва
15%
173
Всього голосів : 1119
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 12:11

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:
барабашов написав:Эйр - в центре Амстердама большое паркоместо в подземном паркинге стоит 24кЭвро(30к$)?
Может там и метр в жирном бизнес-классе дешевле тыщи Эуро есть?


вообще не понимаю зачем машина в амстердаме, сколько там стоит паркинг в центре, интересно?

Это тем более абсурдно, что в городе, в котором "нет паркинга = нет машины", и немного другая, чем в Киеве, цена недвижки, место в подземном паркинге стоит 30К ойро. А в Тетрисе, в Киеве, где можно парковаться во втором ряду на Крещатике - 52К ойро.

Это называется "статусная покупка".
А Вы не по весу... эээ... парковаться решили ;)
Делай что должен, и будь что будет.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 12:32

  Рыба-сом написав:
  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:
вообще не понимаю зачем машина в амстердаме, сколько там стоит паркинг в центре, интересно?

Это тем более абсурдно, что в городе, в котором "нет паркинга = нет машины", и немного другая, чем в Киеве, цена недвижки, место в подземном паркинге стоит 30К ойро. А в Тетрисе, в Киеве, где можно парковаться во втором ряду на Крещатике - 52К ойро.

Это называется "статусная покупка".
А Вы не по весу... эээ... парковаться решили ;)

Мне все-таки кажется, что это нагибалово и никто из местных миллионеров себе такое машиноместо покупать 100% не будет. Но как повод вытереть ноги о такого нищеброда как я - версия "не по сеньке шапка" принимается.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 14:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Осенние предложения: проекты новостроек бизнес-класса

https://gdevkievezhithorosho.com/2018/1 ... %82%D1%80/
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 14:56

  kingkongovets написав:Осенние предложения: проекты новостроек бизнес-класса

https://gdevkievezhithorosho.com/2018/1 ... %82%D1%80/


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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 14:57

  kingkongovets написав:Осенние предложения: проекты новостроек бизнес-класса

https://gdevkievezhithorosho.com/2018/1 ... %82%D1%80/

Який це бізнес клас? Фу.
Чекати такогоЗображення
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 15:03

  kingkongovets написав:Осенние предложения: проекты новостроек бизнес-класса

https://gdevkievezhithorosho.com/2018/1 ... %82%D1%80/

Очевидно одно: с Лукьяновки пора тикать. Поэтика, Креатор Сити, Старт, Кирилловский гай, Герцен Парк, Багговутовский, Гринвилль, рано или поздно достроится долгострой ХХ... Все это хлынет на Сичевых стрельцов.
Востаннє редагувалось airmax78 в Вів 09 жов, 2018 15:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 15:06

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:Осенние предложения: проекты новостроек бизнес-класса

https://gdevkievezhithorosho.com/2018/1 ... %82%D1%80/

Очевидно одно: с Лукьяновки пора тикать.

Из всех только хелсисити-+
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 15:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Первый написав:
  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:Осенние предложения: проекты новостроек бизнес-класса

https://gdevkievezhithorosho.com/2018/1 ... %82%D1%80/

Очевидно одно: с Лукьяновки пора тикать.

Из всех только хелсисити-+


кстати да
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 15:14

  kingkongovets написав:
Первый написав:
  airmax78 написав:[quote="4470564:kingkongovets"Осенние предложения: проекты новостроек бизнес-класса

https://gdevkievezhithorosho.com/2018/1 ... %82%D1%80/[/quote
Очевидно одно: с Лукьяновки пора тикать.

Из всех только хелсисити-+


кстати да

Там перед ним такое открытое пространство с парком-променадом, а что ИРЛ на том месте, а то я не сориентировался?
Делай что должен, и будь что будет.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 15:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Рыба-сом написав:
  kingkongovets написав:
Первый написав:[quote="4470583:airmax78"][quote="4470564:kingkongovets"Осенние предложения: проекты новостроек бизнес-класса

https://gdevkievezhithorosho.com/2018/1 ... %82%D1%80/[/quote
Очевидно одно: с Лукьяновки пора тикать.

Из всех только хелсисити-+


кстати да

Там перед ним такое открытое пространство с парком-променадом, а что ИРЛ на том месте, а то я не сориентировался?[/quote]

шо такое ирл?
хелси будет построен на месте завода патона
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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