Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
барабашов написав:Эйр - в центре Амстердама большое паркоместо в подземном паркинге стоит 24кЭвро(30к$)? Может там и метр в жирном бизнес-классе дешевле тыщи Эуро есть?
вообще не понимаю зачем машина в амстердаме, сколько там стоит паркинг в центре, интересно?
Это тем более абсурдно, что в городе, в котором "нет паркинга = нет машины", и немного другая, чем в Киеве, цена недвижки, место в подземном паркинге стоит 30К ойро. А в Тетрисе, в Киеве, где можно парковаться во втором ряду на Крещатике - 52К ойро.
Это называется "статусная покупка". А Вы не по весу... эээ... парковаться решили
kingkongovets написав: вообще не понимаю зачем машина в амстердаме, сколько там стоит паркинг в центре, интересно?
Это тем более абсурдно, что в городе, в котором "нет паркинга = нет машины", и немного другая, чем в Киеве, цена недвижки, место в подземном паркинге стоит 30К ойро. А в Тетрисе, в Киеве, где можно парковаться во втором ряду на Крещатике - 52К ойро.
Это называется "статусная покупка". А Вы не по весу... эээ... парковаться решили
Мне все-таки кажется, что это нагибалово и никто из местных миллионеров себе такое машиноместо покупать 100% не будет. Но как повод вытереть ноги о такого нищеброда как я - версия "не по сеньке шапка" принимается.