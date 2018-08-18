Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 09 жов, 2018 15:19
airmax78 написав:
Очевидно одно: с Лукьяновки пора тикать. Поэтика, Креатор Сити, Старт, Кирилловский гай, Герцен Парк, Багговутовский, Гринвилль, рано или поздно достроится долгострой ХХ... Все это хлынет на Сичевых стрельцов.
Так куди ж тікати ??? Скрізь "кляті" висотні забудови. Навіть німці, які нещодавно спрогнозували у себе значне зростання робочих місць для мігрантів, зловживають висотками. "Як тебе не любити, Франкфурте мій..."
https://www.obozrevatel.com/ukr/travel/ ... i-foto.htm
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Додано: Вів 09 жов, 2018 15:20
Там еще подтянутся Ярославов град, Львовская брама, Львовский квартал, Миракс, Покрова...
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Додано: Вів 09 жов, 2018 15:21
kingkongovets написав: Рыба-сом написав: kingkongovets написав:
[quote="Первый"[quote="4470583:airmax78"[quote="4470564:kingkongovets"Осенние предложения: проекты новостроек бизнес-класса
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[/quote
Очевидно одно: с Лукьяновки пора тикать.[/quote
Из всех только хелсисити-+
кстати да[/quote
Там перед ним такое открытое пространство с парком-променадом, а что ИРЛ на том месте, а то я не сориентировался?
шо такое ирл?
хелси будет построен на месте завода патона
В действительности
In Real Life
Я так понимаю, что на рендере на месте парка перед проезжей частью, за которой будет ЖК, уже что построено в реальности?
Делай что должен, и будь что будет.
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Додано: Вів 09 жов, 2018 15:25
Рыба-сом написав:В действительности In Real Life Я так понимаю, что на рендере на месте парка перед проезжей частью, за которой будет ЖК, уже что построено в реальности?
там с одной стороны цп, а с другой фк2, на противоположной стороне кудри напротив цп по слухам кан шото еще строить будет
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kingkongovets
в Вів 09 жов, 2018 15:26, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Вів 09 жов, 2018 15:26
Рыба-сом написав:
В действительности
In Real Life
Я так понимаю, что на рендере на месте парка перед проезжей частью, за которой будет ЖК, уже что построено в реальности?
Там 4-х этажная стекляшка в состоянии "под снос".
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airmax78
в Вів 09 жов, 2018 15:27, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 09 жов, 2018 15:27
airmax78 написав: Рыба-сом написав:
В действительности
In Real Life
Я так понимаю, что на рендере на месте парка перед проезжей частью, за которой будет ЖК, уже что построено в реальности?
Там 4-х этажная стекляшка в состоянии "под снос".
вы имеете в виду административный корпус завода патона на кудри?
апд: да, это он
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Вів 09 жов, 2018 15:35
Короче, в райончике ожидается что-то типа ПОХа вдоль Здолбуновской: вместо панорам из окна высотки - "плато" из 25-30 этажек
Делай что должен, и будь что будет.
Рыба-сом
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Додано: Вів 09 жов, 2018 15:41
ziko07
Вашими авто забиты все тротуары и улицы, а при этом строите из себя не понятно что. Купите нормальный паркинг. Нет денег? Тогда не умничайте здесь. Противно читать.
Скоро будут разные районы в городе для автолюбителей и метролюбителей
Я , например, в центр стараюсь вообще не ездить, лучше ехать в ТРЦ, где куча парко-мест или за город на дачу.
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Додано: Вів 09 жов, 2018 15:42
Рыба-сом написав:
Короче, в райончике ожидается что-то типа ПОХа вдоль Здолбуновской: вместо панорам из окна высотки - "плато" из 25-30 этажек
Из красивых 25-30 этажек. Это важно. Но плотность застройки, конечно, зашкаливает.
airmax78
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Додано: Вів 09 жов, 2018 15:51
airmax78 написав: Рыба-сом написав:
Короче, в райончике ожидается что-то типа ПОХа вдоль Здолбуновской: вместо панорам из окна высотки - "плато" из 25-30 этажек
Из красивых 25-30 этажек. Это важно. Но плотность застройки, конечно, зашкаливает.
зато какая плотность «умных, красивых и обеспеченных людей» (с) на квадратный метр)
нежилое там будет золотое
класс райончик получается, а?)
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kingkongovets
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