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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2253225422552256>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1119
Висота стель
4%
46
Гарний вигляд з вікон
9%
100
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
241
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
175
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
208
Якість будівництва
15%
173
Всього голосів : 1119
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 15:19

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:Осенние предложения: проекты новостроек бизнес-класса

https://gdevkievezhithorosho.com/2018/1 ... %82%D1%80/

Очевидно одно: с Лукьяновки пора тикать. Поэтика, Креатор Сити, Старт, Кирилловский гай, Герцен Парк, Багговутовский, Гринвилль, рано или поздно достроится долгострой ХХ... Все это хлынет на Сичевых стрельцов.

Так куди ж тікати ??? Скрізь "кляті" висотні забудови. Навіть німці, які нещодавно спрогнозували у себе значне зростання робочих місць для мігрантів, зловживають висотками. "Як тебе не любити, Франкфурте мій..." https://www.obozrevatel.com/ukr/travel/ ... i-foto.htm
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 15:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Там еще подтянутся Ярославов град, Львовская брама, Львовский квартал, Миракс, Покрова...
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 15:21

  kingkongovets написав:
Рыба-сом написав:
  kingkongovets написав:[quote="Первый"[quote="4470583:airmax78"[quote="4470564:kingkongovets"Осенние предложения: проекты новостроек бизнес-класса

https://gdevkievezhithorosho.com/2018/1 ... %82%D1%80/[/quote
Очевидно одно: с Лукьяновки пора тикать.[/quote
Из всех только хелсисити-+


кстати да[/quote
Там перед ним такое открытое пространство с парком-променадом, а что ИРЛ на том месте, а то я не сориентировался?


шо такое ирл?
хелси будет построен на месте завода патона

В действительности
In Real Life
Я так понимаю, что на рендере на месте парка перед проезжей частью, за которой будет ЖК, уже что построено в реальности?
Делай что должен, и будь что будет.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 15:25

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Рыба-сом написав:В действительности
In Real Life
Я так понимаю, что на рендере на месте парка перед проезжей частью, за которой будет ЖК, уже что построено в реальности?


там с одной стороны цп, а с другой фк2, на противоположной стороне кудри напротив цп по слухам кан шото еще строить будет
Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 09 жов, 2018 15:26, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 15:26

  Рыба-сом написав:В действительности
In Real Life
Я так понимаю, что на рендере на месте парка перед проезжей частью, за которой будет ЖК, уже что построено в реальности?

Там 4-х этажная стекляшка в состоянии "под снос".
Зображення
Востаннє редагувалось airmax78 в Вів 09 жов, 2018 15:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 15:27

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  Рыба-сом написав:В действительности
In Real Life
Я так понимаю, что на рендере на месте парка перед проезжей частью, за которой будет ЖК, уже что построено в реальности?

Там 4-х этажная стекляшка в состоянии "под снос".


вы имеете в виду административный корпус завода патона на кудри?

апд: да, это он
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 15:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Короче, в райончике ожидается что-то типа ПОХа вдоль Здолбуновской: вместо панорам из окна высотки - "плато" из 25-30 этажек :?
Делай что должен, и будь что будет.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 15:41

ziko07
Вашими авто забиты все тротуары и улицы, а при этом строите из себя не понятно что. Купите нормальный паркинг. Нет денег? Тогда не умничайте здесь. Противно читать.

Скоро будут разные районы в городе для автолюбителей и метролюбителей :D
Я , например, в центр стараюсь вообще не ездить, лучше ехать в ТРЦ, где куча парко-мест или за город на дачу.
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 15:42

  Рыба-сом написав:Короче, в райончике ожидается что-то типа ПОХа вдоль Здолбуновской: вместо панорам из окна высотки - "плато" из 25-30 этажек :?

Из красивых 25-30 этажек. Это важно. Но плотность застройки, конечно, зашкаливает.
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 15:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  Рыба-сом написав:Короче, в райончике ожидается что-то типа ПОХа вдоль Здолбуновской: вместо панорам из окна высотки - "плато" из 25-30 этажек :?

Из красивых 25-30 этажек. Это важно. Но плотность застройки, конечно, зашкаливает.


зато какая плотность «умных, красивых и обеспеченных людей» (с) на квадратный метр)
нежилое там будет золотое
класс райончик получается, а?)
Зображення
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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