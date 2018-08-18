kingkongovets написав:
зато какая плотность «умных, красивых и обеспеченных людей» (с) на квадратный метр)
нежилое там будет золотое
класс райончик получается, а?)
Там на заднем плане идеал, к которому райончик усиленно стремится
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Додано: Вів 09 жов, 2018 16:06
Там на заднем плане идеал, к которому райончик усиленно стремится
Делай что должен, и будь что будет.
Додано: Вів 09 жов, 2018 16:27
Забудовник оприлюднив презентацію ТРЦ Ocean Mall
Додано: Вів 09 жов, 2018 16:45
А шо там слева за средневековая хрень на рендере (на нижнем рендере справа)? Там шо, мега-МАФ по продаже свечек собираются строить? Нет, пожалуйста, только не это. Один из немногих микрорайонов свободный от этих дворцов мракобесия и его хотят загадить.
Востаннє редагувалось airmax78 в Вів 09 жов, 2018 16:51, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 09 жов, 2018 16:50
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
имхо в связи с последними событиями упц мп тут уже больше ничего не построит, не переживайте
по хорошему там надо строить многоуровневый паркинг, как и на месте складов «украина»
Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 09 жов, 2018 16:52, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 09 жов, 2018 16:52
Слава Богу (как бы это дико не звучало) если так. Двумя руками за паркинг.
Додано: Вів 09 жов, 2018 16:55
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
по проекту там должен был быть построен гигантский храм высотой 100+ метров с тв центром и прочими ништяками
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 09 жов, 2018 17:04
Как по мне, я вообще запретил бы в черте города возводить новые "религиозные сооружения", а если они во дворах жилых кварталов (не на территории парков/скверов) и не памятка архитектуры - то под снос
Додано: Вів 09 жов, 2018 17:08
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
как по мне я бы посносил все замозахватные мафы упц мп для начала
год назад видел как на углу северной и приречной поповская титушня пыталась понахалке установить свой маф с крестом - местные воспротивились и не дали
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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