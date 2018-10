Додано: Вів 09 жов, 2018 16:50

airmax78 написав: ihorkyiv написав: Забудовник оприлюднив презентацію ТРЦ Ocean Mall https://hmarochos.kiev.ua/2018/10/09/za ... u-tarilki/ Забудовник оприлюднив презентацію ТРЦ Ocean Mall

А шо там слева (на нижнем справа) за средневековая хрень на рендере? Там шо, мега-МАФ по продаже свечек собираются строить? Нет, пожалуйста, только не это. А шо там слева (на нижнем справа) за средневековая хрень на рендере?Там шо, мега-МАФ по продаже свечек собираются строить? Нет, пожалуйста, только не это.



имхо в связи с последними событиями упц мп тут уже больше ничего не построит, не переживайте

по хорошему там надо строить многоуровневый паркинг, как и на месте складов «украина» имхо в связи с последними событиями упц мп тут уже больше ничего не построит, не переживайтепо хорошему там надо строить многоуровневый паркинг, как и на месте складов «украина»

