RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2254225522562257>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1119
Висота стель
4%
46
Гарний вигляд з вікон
9%
100
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
241
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
175
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
208
Якість будівництва
15%
173
Всього голосів : 1119
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 16:06

  kingkongovets написав:
airmax78 написав:
  Рыба-сом написав:Короче, в райончике ожидается что-то типа ПОХа вдоль Здолбуновской: вместо панорам из окна высотки - "плато" из 25-30 этажек :?

Из красивых 25-30 этажек. Это важно. Но плотность застройки, конечно, зашкаливает.


зато какая плотность «умных, красивых и обеспеченных людей» (с) на квадратный метр)
нежилое там будет золотое
класс райончик получается, а?)
Зображення

Там на заднем плане идеал, к которому райончик усиленно стремится :)
Делай что должен, и будь что будет.
Рыба-сом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1277
З нами з: 29.11.16
Подякував: 314 раз.
Подякували: 261 раз.
 
Профіль
3
3
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 16:27

Забудовник оприлюднив презентацію ТРЦ Ocean Mall https://hmarochos.kiev.ua/2018/10/09/za ... u-tarilki/
ihorkyiv
 
Повідомлень: 170
З нами з: 01.05.17
Подякував: 16 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 16:45

  ihorkyiv написав:Забудовник оприлюднив презентацію ТРЦ Ocean Mall https://hmarochos.kiev.ua/2018/10/09/za ... u-tarilki/

А шо там слева за средневековая хрень на рендере (на нижнем рендере справа)? :shock: Там шо, мега-МАФ по продаже свечек собираются строить? Нет, пожалуйста, только не это. Один из немногих микрорайонов свободный от этих дворцов мракобесия и его хотят загадить.
Востаннє редагувалось airmax78 в Вів 09 жов, 2018 16:51, всього редагувалось 1 раз.
airmax78
 
Повідомлень: 26272
З нами з: 25.10.12
Подякував: 685 раз.
Подякували: 2934 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 16:50

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  ihorkyiv написав:Забудовник оприлюднив презентацію ТРЦ Ocean Mall https://hmarochos.kiev.ua/2018/10/09/za ... u-tarilki/

А шо там слева (на нижнем справа) за средневековая хрень на рендере? Там шо, мега-МАФ по продаже свечек собираются строить? Нет, пожалуйста, только не это.


имхо в связи с последними событиями упц мп тут уже больше ничего не построит, не переживайте
по хорошему там надо строить многоуровневый паркинг, как и на месте складов «украина»
Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 09 жов, 2018 16:52, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4709
З нами з: 05.06.16
Подякував: 239 раз.
Подякували: 575 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 16:52

  kingkongovets написав:
airmax78 написав:
  ihorkyiv написав:Забудовник оприлюднив презентацію ТРЦ Ocean Mall https://hmarochos.kiev.ua/2018/10/09/za ... u-tarilki/

А шо там слева (на нижнем справа) за средневековая хрень на рендере? Там шо, мега-МАФ по продаже свечек собираются строить? Нет, пожалуйста, только не это.


имхо в связи с последними событиями упц мп тут уже больше ничего не построит, не переживайте
по хорошему там надо строить многоуровневый паркинг

Слава Богу (как бы это дико не звучало) если так. Двумя руками за паркинг.
airmax78
 
Повідомлень: 26272
З нами з: 25.10.12
Подякував: 685 раз.
Подякували: 2934 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 16:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:Слава Богу (как бы это дико не звучало) если так. Двумя руками за паркинг.


по проекту там должен был быть построен гигантский храм высотой 100+ метров с тв центром и прочими ништяками
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4709
З нами з: 05.06.16
Подякував: 239 раз.
Подякували: 575 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 17:04

  kingkongovets написав:
airmax78 написав:Слава Богу (как бы это дико не звучало) если так. Двумя руками за паркинг.


по проекту там должен был быть построен гигантский храм высотой 100+ метров с тв центром и прочими ништяками

Как по мне, я вообще запретил бы в черте города возводить новые "религиозные сооружения", а если они во дворах жилых кварталов (не на территории парков/скверов) и не памятка архитектуры - то под снос
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 22178
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1088 раз.
Подякували: 4948 раз.
 
Профіль
5
1
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 17:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Faceless написав:
  kingkongovets написав:
airmax78 написав:Слава Богу (как бы это дико не звучало) если так. Двумя руками за паркинг.


по проекту там должен был быть построен гигантский храм высотой 100+ метров с тв центром и прочими ништяками

Как по мне, я вообще запретил бы в черте города возводить новые "религиозные сооружения", а если они во дворах жилых кварталов (не на территории парков/скверов) и не памятка архитектуры - то под снос


как по мне я бы посносил все замозахватные мафы упц мп для начала
год назад видел как на углу северной и приречной поповская титушня пыталась понахалке установить свой маф с крестом - местные воспротивились и не дали
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4709
З нами з: 05.06.16
Подякував: 239 раз.
Подякували: 575 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 17:18

  Faceless написав:
  kingkongovets написав:
airmax78 написав:Слава Богу (как бы это дико не звучало) если так. Двумя руками за паркинг.


по проекту там должен был быть построен гигантский храм высотой 100+ метров с тв центром и прочими ништяками

Как по мне, я вообще запретил бы в черте города возводить новые "религиозные сооружения", а если они во дворах жилых кварталов (не на территории парков/скверов) и не памятка архитектуры - то под снос

Так скоро народ дойдет до понимания большевистской антицерковной политики :mrgreen:
Делай что должен, и будь что будет.
Рыба-сом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1277
З нами з: 29.11.16
Подякував: 314 раз.
Подякували: 261 раз.
 
Профіль
3
3
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 17:23

  airmax78 написав:
  ihorkyiv написав:Забудовник оприлюднив презентацію ТРЦ Ocean Mall https://hmarochos.kiev.ua/2018/10/09/za ... u-tarilki/

А шо там слева за средневековая хрень на рендере (на нижнем рендере справа)? :shock: Там шо, мега-МАФ по продаже свечек собираются строить? Нет, пожалуйста, только не это. Один из немногих микрорайонов свободный от этих дворцов мракобесия и его хотят загадить.

Згоден з ваши поглядом. Завжди стверджував, що Церква була і є лише політико-економічною інституцією. А в економіці усе, що надає прибуток і не заборонене Законом, має право на існування. Скрізь у світі повно бажаючих бути годувальниками різноконфесійного попівства, не є винятком і наша країна. Хтось з товстопузих страждальців Христових жирно "підмастив" у мерії, можливо, ще до 2014 року і забронював ласий шмат столичної землі. Головне, щоб не мацьковскій ГРУшний центр. Хоча архітектурно на їхню будівлю не схоже. У них бані (купола) на церквах здебільшого мають цибулеподібний приплюснутий вигляд, а на проекті - витягнутий угору. Можливо, грекокатолики. Але не буду безпідставно на них грішити. Може хтось з форумчан має інфу ??
ihorkyiv
 
Повідомлень: 170
З нами з: 01.05.17
Подякував: 16 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2254225522562257>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1157, 1158, 1159
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
11589 2073135
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 жов, 2018 18:42
барабашов
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 43, 44, 45
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
446 166757
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 вер, 2018 19:04
dmytro1234
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
1 905
Переглянути останнє повідомлення
Суб 15 вер, 2018 18:35
fefelova

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (15447)
09.10.2018 19:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.