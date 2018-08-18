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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2254225522562257

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1119
Висота стель
4%
46
Гарний вигляд з вікон
9%
100
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
241
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
175
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
208
Якість будівництва
15%
173
Всього голосів : 1119
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 17:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Рыба-сом написав:Так скоро народ дойдет до понимания большевистской антицерковной политики :mrgreen:


большевистская антицерковная политика - это геноцид конкурентов за влияние на умы
вряд ли наш нарид способен до этого дойти самостоятельно
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 17:28

  ihorkyiv написав:
  airmax78 написав:
  ihorkyiv написав:Забудовник оприлюднив презентацію ТРЦ Ocean Mall https://hmarochos.kiev.ua/2018/10/09/za ... u-tarilki/

А шо там слева за средневековая хрень на рендере (на нижнем рендере справа)? :shock: Там шо, мега-МАФ по продаже свечек собираются строить? Нет, пожалуйста, только не это. Один из немногих микрорайонов свободный от этих дворцов мракобесия и его хотят загадить.

Згоден з ваши поглядом. Завжди стверджував, що Церква була і є лише політико-економічною інституцією. А в економіці усе, що надає прибуток і не заборонене Законом, має право на існування. Скрізь у світі повно бажаючих бути годувальниками різноконфесійного попівства, не є винятком і наша країна. Хтось з товстопузих страждальців Христових жирно "підмастив" у мерії, можливо, ще до 2014 року і забронював ласий шмат столичної землі. Головне, щоб не мацьковскій ГРУшний центр. Хоча архітектурно на їхню будівлю не схоже. У них бані (купола) на церквах здебільшого мають цибулеподібний приплюснутий вигляд, а на проекті - витягнутий угору. Можливо, грекокатолики. Але не буду безпідставно на них грішити. Може хтось з форумчан має інфу ??


На Лыбидской будет самый высокий храм Европы
https://kiev.segodnya.ua/kpower/na-lybi ... vropy.html
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 17:31

  airmax78 написав:
  ihorkyiv написав:Забудовник оприлюднив презентацію ТРЦ Ocean Mall https://hmarochos.kiev.ua/2018/10/09/za ... u-tarilki/

А шо там слева за средневековая хрень на рендере (на нижнем рендере справа)? :shock: Там шо, мега-МАФ по продаже свечек собираются строить? Нет, пожалуйста, только не это. Один из немногих микрорайонов свободный от этих дворцов мракобесия и его хотят загадить.

Так москалі будують оушен. Як же на рендері не намалювати собор московського патріархату? Захопили ділянку років 10 назад при черновецькому. Той навіть 1 злиток золота на церкву подарував. Маф під знос.
Що. Планували найбільший у європі собор.
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 17:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  J_P написав:Браво, Макс!
Если бы мне такое написали, я бы или на ух послал, либо в игнор...


Чтобы в интернете посылать ни особой смелости, ни, тем более, ума не требуется
alkasander
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 17:39

  kingkongovets написав:

Згоден з ваши поглядом. Завжди стверджував, що Церква була і є лише політико-економічною інституцією. А в економіці усе, що надає прибуток і не заборонене Законом, має право на існування. Скрізь у світі повно бажаючих бути годувальниками різноконфесійного попівства, не є винятком і наша країна. Хтось з товстопузих страждальців Христових жирно "підмастив" у мерії, можливо, ще до 2014 року і забронював ласий шмат столичної землі. Головне, щоб не мацьковскій ГРУшний центр. Хоча архітектурно на їхню будівлю не схоже. У них бані (купола) на церквах здебільшого мають цибулеподібний приплюснутий вигляд, а на проекті - витягнутий угору. Можливо, грекокатолики. Але не буду безпідставно на них грішити. Може хтось з форумчан має інфу ??[/quote]

На Лыбидской будет самый высокий храм Европы
https://kiev.segodnya.ua/kpower/na-lybi ... vropy.html[/quote]
Ось звідки роги ростуть !! Льоня Космос пожертвував 5 кг металу ))) Ні Льоні, ні золота..., і мацьковскіє попи не схудли. Тепер зрозуміло, що проект нездійсненний. Віталя на таку щедру жертовність вагою 5 кг не здатен, та й часи політичні, на щастя, змінилися.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 18:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

X-Fresh написав:Риелторы - зло. Аренда комнаты Киев, квартиры, дома, поиск сожителей
16 мин. ·
1 Комнатная квартира, Позняки, Крушельницкой
393 $
Киев

#сдам_rieltoryzlo

Сдам 1комнатную квартиру, 38 кв.м, новостройка, 23/26 этаж, первая сдача, никто не жил.

В квартире есть вся необходимая техника, ТВ 40 дюймов, стиралка, бойлер, холодильник, микроволновка.

В пешей доступности масса магазинов (в том числе круглосуточный Метро), кафе, салонов красоты. До метро Харьковская -10 минут пешком, до м.Позняки - 15 минут пешком.

Только долгосрочно, без животных.

Цена - 11000грн/месяц+ комунальные (300грн+ счетчики, есть счетчики на тепло, э/э, холодную и гор.воду). Страховая сумма - 11000грн, возвращается при выезде.

Для связи - звоните +380 (95) 879 92 01, или пишите в личку

==================================================================
Круша стается за 11000!!!!!!!!!!
.... через 15 минут там уже отписываются первые клиенты что интересует!!!!


жаль не могу скинуть ссылку на эту обьяву в ФБ
40 дюймов телек в арендной хате!!!
Оранжевый-хит сезона
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