Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
А шо там слева за средневековая хрень на рендере (на нижнем рендере справа)? Там шо, мега-МАФ по продаже свечек собираются строить? Нет, пожалуйста, только не это. Один из немногих микрорайонов свободный от этих дворцов мракобесия и его хотят загадить.
Згоден з ваши поглядом. Завжди стверджував, що Церква була і є лише політико-економічною інституцією. А в економіці усе, що надає прибуток і не заборонене Законом, має право на існування. Скрізь у світі повно бажаючих бути годувальниками різноконфесійного попівства, не є винятком і наша країна. Хтось з товстопузих страждальців Христових жирно "підмастив" у мерії, можливо, ще до 2014 року і забронював ласий шмат столичної землі. Головне, щоб не мацьковскій ГРУшний центр. Хоча архітектурно на їхню будівлю не схоже. У них бані (купола) на церквах здебільшого мають цибулеподібний приплюснутий вигляд, а на проекті - витягнутий угору. Можливо, грекокатолики. Але не буду безпідставно на них грішити. Може хтось з форумчан має інфу ??
А шо там слева за средневековая хрень на рендере (на нижнем рендере справа)? Там шо, мега-МАФ по продаже свечек собираются строить? Нет, пожалуйста, только не это. Один из немногих микрорайонов свободный от этих дворцов мракобесия и его хотят загадить.
Так москалі будують оушен. Як же на рендері не намалювати собор московського патріархату? Захопили ділянку років 10 назад при черновецькому. Той навіть 1 злиток золота на церкву подарував. Маф під знос. Що. Планували найбільший у європі собор.
Згоден з ваши поглядом. Завжди стверджував, що Церква була і є лише політико-економічною інституцією. А в економіці усе, що надає прибуток і не заборонене Законом, має право на існування. Скрізь у світі повно бажаючих бути годувальниками різноконфесійного попівства, не є винятком і наша країна. Хтось з товстопузих страждальців Христових жирно "підмастив" у мерії, можливо, ще до 2014 року і забронював ласий шмат столичної землі. Головне, щоб не мацьковскій ГРУшний центр. Хоча архітектурно на їхню будівлю не схоже. У них бані (купола) на церквах здебільшого мають цибулеподібний приплюснутий вигляд, а на проекті - витягнутий угору. Можливо, грекокатолики. Але не буду безпідставно на них грішити. Може хтось з форумчан має інфу ??[/quote]
На Лыбидской будет самый высокий храм Европы https://kiev.segodnya.ua/kpower/na-lybi ... vropy.html[/quote] Ось звідки роги ростуть !! Льоня Космос пожертвував 5 кг металу ))) Ні Льоні, ні золота..., і мацьковскіє попи не схудли. Тепер зрозуміло, що проект нездійсненний. Віталя на таку щедру жертовність вагою 5 кг не здатен, та й часи політичні, на щастя, змінилися.