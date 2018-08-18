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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2255225622572258

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1119
Висота стель
4%
46
Гарний вигляд з вікон
9%
100
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
241
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
175
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
208
Якість будівництва
15%
173
Всього голосів : 1119
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 20:23

  airmax78 написав:Мне все-таки кажется, что это нагибалово и никто из местных миллионеров себе такое машиноместо покупать 100% не будет. Но как повод вытереть ноги о такого нищеброда как я - версия "не по сеньке шапка" принимается.


А кто ж тогда выкупил все машиноместа в А52 по такой цене ?

Я уже ранее приводил ссылку на портрет покупателя МОПов в БФ.
Такие купят и глазом не поведут, им же не надо условные полгода ходить на работу для этого как вам.
Повторяю ссылку : https://bihus.info/lvivska-mitnica-iz-kriminalnou-spravou-zapisala-rolls-royce-na-74-ricnu-babcu
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 20:42

  vladimir07 написав:
  airmax78 написав:Мне все-таки кажется, что это нагибалово и никто из местных миллионеров себе такое машиноместо покупать 100% не будет. Но как повод вытереть ноги о такого нищеброда как я - версия "не по сеньке шапка" принимается.


А кто ж тогда выкупил все машиноместа в А52 по такой цене ?

Я уже ранее приводил ссылку на портрет покупателя МОПов в БФ.
Такие купят и глазом не поведут, им же не надо условные полгода ходить на работу для этого как вам.
Повторяю ссылку : https://bihus.info/lvivska-mitnica-iz-kriminalnou-spravou-zapisala-rolls-royce-na-74-ricnu-babcu

В А52 какое-то микроскопическое количество машиномест и в том месте вообще негде припарковаться. Физически. Плюс мы не знаем по какой цене раскупили основную часть машиномест.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 20:53

У продовження обговорення будівництва храму біля Либідської площі. У Москви - уже точно ніяких шансів.
Українська православна церква тільки що одержала ТОМОС.
https://politeka.net/news/society/75490 ... drobnosty/
Сподіваюся, це правда.

На жаль, надійшло спростування. Питання розглядатимуть завтра.
Востаннє редагувалось ihorkyiv в Вів 09 жов, 2018 22:05, всього редагувалось 1 раз.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 21:30

"интриги, скандалы, расследования" :)

обзорный мини-фильм про Патриотику

https://ua.m2bomber.com/newbuilding/504 ... patriotika

а правда, что домик со своими видео "ни о чём" тут и рядом не валялся ? :)
baraka
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 22:00

  baraka написав:"интриги, скандалы, расследования" :)

обзорный мини-фильм про Патриотику

https://ua.m2bomber.com/newbuilding/504 ... patriotika

а правда, что домик со своими видео "ни о чём" тут и рядом не валялся ? :)

ЖК Гетто. Это зло. Не могу поверить, что кто-то там покупает чтобы жить.
airmax78
 
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  #<1 ... 2255225622572258
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