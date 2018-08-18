А кто ж тогда выкупил все машиноместа в А52 по такой цене ?
Я уже ранее приводил ссылку на портрет покупателя МОПов в БФ.
Такие купят и глазом не поведут, им же не надо условные полгода ходить на работу для этого как вам.
Повторяю ссылку :
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Додано: Вів 09 жов, 2018 20:23
А кто ж тогда выкупил все машиноместа в А52 по такой цене ?
Я уже ранее приводил ссылку на портрет покупателя МОПов в БФ.
Такие купят и глазом не поведут, им же не надо условные полгода ходить на работу для этого как вам.
Повторяю ссылку :
Додано: Вів 09 жов, 2018 20:42
В А52 какое-то микроскопическое количество машиномест и в том месте вообще негде припарковаться. Физически. Плюс мы не знаем по какой цене раскупили основную часть машиномест.
Додано: Вів 09 жов, 2018 20:53
У продовження обговорення будівництва храму біля Либідської площі. У Москви - уже точно ніяких шансів.
Українська православна церква тільки що одержала ТОМОС.
Сподіваюся, це правда.
На жаль, надійшло спростування. Питання розглядатимуть завтра.
Востаннє редагувалось ihorkyiv в Вів 09 жов, 2018 22:05, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 09 жов, 2018 21:30
"интриги, скандалы, расследования"
обзорный мини-фильм про Патриотику
а правда, что домик со своими видео "ни о чём" тут и рядом не валялся ?
Додано: Вів 09 жов, 2018 22:00
ЖК Гетто. Это зло. Не могу поверить, что кто-то там покупает чтобы жить.
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