Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 09 жов, 2018 20:23
airmax78 написав: Мне все-таки кажется, что это нагибалово и никто из местных миллионеров себе такое машиноместо покупать 100% не будет.
Но как повод вытереть ноги о такого нищеброда как я - версия "не по сеньке шапка" принимается.
А кто ж тогда выкупил все машиноместа в А52 по такой цене ?
Я уже ранее приводил ссылку на портрет покупателя МОПов в БФ.
Такие купят и глазом не поведут, им же не надо условные полгода ходить на работу для этого как вам.
Повторяю ссылку :
https://bihus.info/lvivska-mitnica-iz-kriminalnou-spravou-zapisala-rolls-royce-na-74-ricnu-babcu
vladimir07
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Додано: Вів 09 жов, 2018 20:42
vladimir07 написав: airmax78 написав: Мне все-таки кажется, что это нагибалово и никто из местных миллионеров себе такое машиноместо покупать 100% не будет.
Но как повод вытереть ноги о такого нищеброда как я - версия "не по сеньке шапка" принимается.
А кто ж тогда выкупил все машиноместа в А52 по такой цене ?
Я уже ранее приводил ссылку на портрет покупателя МОПов в БФ.
Такие купят и глазом не поведут, им же не надо условные полгода ходить на работу для этого как вам.
Повторяю ссылку :
https://bihus.info/lvivska-mitnica-iz-kriminalnou-spravou-zapisala-rolls-royce-na-74-ricnu-babcu
В А52 какое-то микроскопическое количество машиномест и в том месте вообще негде припарковаться. Физически. Плюс мы не знаем по какой цене раскупили основную часть машиномест.
airmax78
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Додано: Вів 09 жов, 2018 20:53
У продовження обговорення будівництва храму біля Либідської площі. У Москви - уже точно ніяких шансів.
Українська православна церква тільки що одержала ТОМОС.
https://politeka.net/news/society/75490 ... drobnosty/
Сподіваюся, це правда.
На жаль, надійшло спростування. Питання розглядатимуть завтра.
Востаннє редагувалось
ihorkyiv
в Вів 09 жов, 2018 22:05, всього редагувалось 1 раз.
ihorkyiv
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Додано: Вів 09 жов, 2018 21:30
"интриги, скандалы, расследования"
обзорный мини-фильм про Патриотику
https://ua.m2bomber.com/newbuilding/504 ... patriotika
а правда, что домик со своими видео "ни о чём" тут и рядом не валялся ?
baraka
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Додано: Вів 09 жов, 2018 22:48
Класс! Мне кажется, Вы нашли уже свой оригинальный стиль
Делай что должен, и будь что будет.
Рыба-сом
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Додано: Сер 10 жов, 2018 08:24
airmax78 написав:
ЦП подешевел до 2500 за метр.
Обвал не остановить! Еще чучуть и при фразе у меня квартира в цп, житель хрущика будет считать что перед ним пустое место.
Хелсисити па 1 куе нада брать
Всім процвітання!
Первый
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Додано: Сер 10 жов, 2018 08:29
airmax78 написав:
ЦП подешевел до 2500 за метр.
откуда дровишки?
X-Fresh
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Додано: Сер 10 жов, 2018 08:30
Первый написав:
Хелсисити па 1 куе нада брать
хелсити будет стартовать с 2500
X-Fresh
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Додано: Сер 10 жов, 2018 08:34
X-Fresh написав: Первый написав:
Хелсисити па 1 куе нада брать
хелсити будет стартовать с 2500
Не вірю. В країні середня зп 150 доларів. Пенсія- 1300 грн. 10 рік поспіль дешевша житло. Хомякоїд приготував дошки і забиває вікна в дальніх іпенях.
Проекти 2016 року стартували па 1000. З 2016 року по графікам подешевшало не менше ніж на 15%.
Які 2500????
Всім процвітання!
Первый
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Додано: Сер 10 жов, 2018 08:35
airmax78 написав: барабашов
Респект меня с этим обменом страшно подвел.
макс, я готов поменять свою однуху на твою "прелесть".
условия готов обсудить.
но учти, что там живет арендосьемщик который приносит $1.1к в мес и там живет 3-5 дней в месяц.
это серьезное предложение.
X-Fresh
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