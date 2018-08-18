Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Не вірю. В країні середня зп 150 доларів. Пенсія- 1300 грн. 10 рік поспіль дешевша житло. Хомякоїд приготував дошки і забиває вікна в дальніх іпенях. Проекти 2016 року стартували па 1000. З 2016 року по графікам подешевшало не менше ніж на 15%. Які 2500????
НПЛ стартует с 2200. и еще до открытия официальных продаж там все ликвидное в брони за перекупами. Хелсили на голову выше и иновационней чем НПЛ.
J_P написав:Браво, Макс! Если бы мне такое написали, я бы или на ух послал, либо в игнор...
Чтобы в интернете посылать ни особой смелости, ни, тем более, ума не требуется
В этом вы правы. Но вы не правы в том, что написали Максу. А я, заметьте, - написал в сослагательном наклонении )))) Однозначно "у Макса ума больше" , раз он на вашу грубость ответил не грубостью/игнором, а стёбом в стиле "одесских джентльменов" (была такая команда КВН в моей молодости)