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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2256225722582259

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1119
Висота стель
4%
46
Гарний вигляд з вікон
9%
100
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
241
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
175
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
208
Якість будівництва
15%
173
Всього голосів : 1119
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 08:38

  Первый написав:
  X-Fresh написав:
  Первый написав:Хелсисити па 1 куе нада брать

хелсити будет стартовать с 2500

Не вірю. В країні середня зп 150 доларів. Пенсія- 1300 грн. 10 рік поспіль дешевша житло. Хомякоїд приготував дошки і забиває вікна в дальніх іпенях.
Проекти 2016 року стартували па 1000. З 2016 року по графікам подешевшало не менше ніж на 15%.
Які 2500????


НПЛ стартует с 2200. и еще до открытия официальных продаж там все ликвидное в брони за перекупами.
Хелсили на голову выше и иновационней чем НПЛ.
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 09:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  baraka написав:обзорный мини-фильм про Патриотику

Люди, люди, їх мільярди, |
Їх мільярди, хай їм грець. |
Добрі, сильні, ситі, багаті - |
а я не куплю там!!! і я молодець!
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 09:14

  Первый написав:
  X-Fresh написав:хелсити будет стартовать с 2500

Не вірю. В країні середня зп 150 доларів. Пенсія- 1300 грн.

Напрягитесь и поверьте.
Потому и будут покупать по 2500+, что у основной массы
середня зп 150 доларів. Пенсія- 1300 грн.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 09:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

начались продажи фасадных помещений
кто то знает, по чем коммерческая недвига в Чикагга?
https://chicago.kiev.ua/torgovie-pomescheniya/
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 09:17

  Serg-ik написав:
  Первый написав:
  X-Fresh написав:хелсити будет стартовать с 2500

Не вірю. В країні середня зп 150 доларів. Пенсія- 1300 грн.

Напрягитесь и поверьте.
Потому и будут покупать по 2500+, что у основной массы
середня зп 150 доларів. Пенсія- 1300 грн.

Если бы у основной массы средняя зп была 1500 - пришлось бы покупать по 10000+
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 09:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Цієї осені-зими потрібно купувати, продавати, чи почекати?
голийВкропиві
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 09:59

  alkasander написав:
  J_P написав:Браво, Макс!
Если бы мне такое написали, я бы или на ух послал, либо в игнор...


Чтобы в интернете посылать ни особой смелости, ни, тем более, ума не требуется

В этом вы правы.
Но вы не правы в том, что написали Максу. А я, заметьте, - написал в сослагательном наклонении ))))
Однозначно "у Макса ума больше" , раз он на вашу грубость ответил не грубостью/игнором, а стёбом в стиле "одесских джентльменов" (была такая команда КВН в моей молодости)
J_P
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 10:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

X-Fresh написав:начались продажи фасадных помещений
кто то знает, по чем коммерческая недвига в Чикагга?
https://chicago.kiev.ua/torgovie-pomescheniya/

Звонил - первый этаж давно распродан.
Цены были 7$!!!


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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 10:14

  X-Fresh написав:начались продажи фасадных помещений
кто то знает, по чем коммерческая недвига в Чикагга?
https://chicago.kiev.ua/torgovie-pomescheniya/

З точки зору здати в оренду, то краще взяти на масиві аля жк мордор.
Всім процвітання!
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