|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 10 жов, 2018 10:50
Первый написав: голийВкропиві написав:
Цієї осені-зими потрібно купувати, продавати, чи почекати?
Що і по чому продавати? Що і по чому купляти? В чому і чого чекати?
От, правильно, що зараз робити?
-
голийВкропиві
-
-
- Повідомлень: 31
- З нами з: 26.07.18
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 жов, 2018 10:53
striped написав:
на днях писали про рехау профиль для окон - это действительно критично для окон - профиль или критичней руки монтажников?
Другими словами - какие окна выбрать сейчас тем кто не в Чикаге живет?
И то и другое. Для профиля важнее не бренд, а банально толщина. Чем толще, тем лучше.
-
Mazay256
-
-
- Повідомлень: 235
- З нами з: 15.06.16
- Подякував: 80 раз.
- Подякували: 50 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 жов, 2018 10:53
Первый написав: X-Fresh написав: Первый написав:
Хелсисити па 1 куе нада брать
хелсити будет стартовать с 2500
Не вірю. В країні середня зп 150 доларів. Пенсія- 1300 грн. 10 рік поспіль дешевша житло. Хомякоїд приготував дошки і забиває вікна в дальніх іпенях.
Проекти 2016 року стартували па 1000. З 2016 року по графікам подешевшало не менше ніж на 15%.
Які 2500????
чому така істерика, не йдуть продажі?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 14457
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 843 раз.
- Подякували: 816 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 10 жов, 2018 10:55
Первый написав:
З точки зору здати в оренду, то краще взяти на масиві аля жк мордор.
тю, а шо там ЦЕНА (самый главный критерий) больше?)
а если серьезно - почем там щас готовое нежилое? почем можно сдать? какая доходность?
не думаю шо намного больше чем в чикаге, просто сдавать легче - ца на порядки больше и с ними работать не в пример легче
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 4714
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 240 раз.
- Подякували: 575 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 жов, 2018 10:58
Наконец свершилось. Новострой в 200 метрах от метро в Киеве, коробка готова, монолит, хороший вид и этаж, сдача через год.
400 долларов за метр.
Скриньте прайс Аркады, чтобы было что показать внукам.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 4838
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 694 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 жов, 2018 11:02
airmax78 написав:
Если бы у основной массы средняя зп была 1500 - пришлось бы покупать по 10000+
в Польше и Чехии именно так? по 10 000+?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
-
Serg-ik
-
1
-
- Повідомлень: 8353
- З нами з: 10.06.11
- Подякував: 155 раз.
- Подякували: 674 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 жов, 2018 11:07
Vlad442 написав:
Наконец свершилось. Новострой в 200 метрах от метро в Киеве, коробка готова, монолит, хороший вид и этаж, сдача через год.
400 долларов за метр.
Скриньте прайс Аркады, чтобы было что показать внукам.
Влад, я правда верил что вы не продаёте аркаду.
-
Kostia
-
-
- Повідомлень: 733
- З нами з: 02.11.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 116 раз.
-
- Профіль
-
2
3
Додано: Сер 10 жов, 2018 11:08
striped написав:
акие окна выбрать сейчас тем кто не в Чикаге живет?
13 лет назад были поставлены окна из Aluplast, 5 камерный профиль. При морозе на улице 28-30 градусов ( 1-2 января 2009 г) изнутри лёд на окне, внизу был на высоту не более 2 см. У соседей с окнами попроще, в том числе Рехау, 10 см. В квартире было не жарко, не более 20 градусов, было бы теплее, возможно не промёрзли бы изнутри.
До сих пор без нареканий. Даже уплотнители не меняли, хотя надо
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
-
Serg-ik
-
1
-
- Повідомлень: 8353
- З нами з: 10.06.11
- Подякував: 155 раз.
- Подякували: 674 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 жов, 2018 11:10
Vlad442 написав:
Наконец свершилось. Новострой в 200 метрах от метро в Киеве, коробка готова, монолит, хороший вид и этаж, сдача через год.
400 долларов за метр.
Скриньте прайс Аркады, чтобы было что показать внукам.
что свершилось и что скринить? ткните пальцем плиз
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
-
Жека79
-
-
- Повідомлень: 3035
- З нами з: 25.12.14
- Подякував: 305 раз.
- Подякували: 399 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 жов, 2018 11:10
kingkongovets написав: Первый написав:
З точки зору здати в оренду, то краще взяти на масиві аля жк мордор.
тю, а шо там ЦЕНА (самый главный критерий) больше?)
а если серьезно - почем там щас готовое нежилое? почем можно сдать? какая доходность?
не думаю шо намного больше чем в чикаге, просто сдавать легче - ца на порядки больше и с ними работать не в пример легче
Чикаго однозначно лучше жк мордор по потребительским качествам.
Соответсвующая цена.
Но. Ее осознать Я не могу в силу своей ограничености.
Короче лошара. Не могу осознать как за 70 квадратов отслюнявить пол ляма денег, и какой вид наркотиков там продавать для получения хотя б 5%.
Всім процвітання!
-
Первый
-
-
- Повідомлень: 13312
- З нами з: 27.10.09
- Подякував: 214 раз.
- Подякували: 1738 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|11590
|2073891
|
|
|446
|166809
|
|
|1
|911
|
|