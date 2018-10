Додано: Сер 10 жов, 2018 10:55

Первый написав: X-Fresh написав: начались продажи фасадных помещений

кто то знает, по чем коммерческая недвига в Чикагга?

З точки зору здати в оренду, то краще взяти на масиві аля жк мордор. З точки зору здати в оренду, то краще взяти на масиві аля жк мордор.



тю, а шо там ЦЕНА (самый главный критерий) больше?)

а если серьезно - почем там щас готовое нежилое? почем можно сдать? какая доходность?

