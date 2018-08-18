|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 10 жов, 2018 11:11
Serg-ik написав: airmax78 написав:
Если бы у основной массы средняя зп была 1500 - пришлось бы покупать по 10000+
в Польше и Чехии именно так? по 10 000+?
В Польше и Чехии все-таки, средние зп по-ниже, но недвига такого уровня как Тетрис и в похожем локейшене, как я понимаю - где-то к +-7куе подбирается.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 26278
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 686 раз.
- Подякували: 2934 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 10 жов, 2018 11:15
Serg-ik написав: airmax78 написав:
Если бы у основной массы средняя зп была 1500 - пришлось бы покупать по 10000+
в Польше и Чехии именно так? по 10 000+?
элитка именно па10
-
X-Fresh
-
-
- Повідомлень: 462
- З нами з: 17.05.18
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 32 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 жов, 2018 11:19
Первый написав:
Чикаго однозначно лучше жк мордор по потребительским качествам.
Соответсвующая цена.
Но. Ее осознать Я не могу в силу своей ограничености.
Короче лошара. Не могу осознать как за 70 квадратов отслюнявить пол ляма денег, и какой вид наркотиков там продавать для получения хотя б 5%.
думаю мы там вскоре увидим надписи графф, тиффани, или картье)
хотя по "потребительским качествам" островок в кассовой зоне оушена мож и покруче)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 4714
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 240 раз.
- Подякували: 575 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 жов, 2018 11:32
Кто знает инфо про оушн молл, какие арендаторы будут? Будет ли спортзал, спортлайф?
-
Kostia
-
-
- Повідомлень: 733
- З нами з: 02.11.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 116 раз.
-
- Профіль
-
2
3
Додано: Сер 10 жов, 2018 11:48
Все же не совсем правильно называть застройщиком банк
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 22183
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1089 раз.
- Подякували: 4948 раз.
-
- Профіль
-
5
1
Додано: Сер 10 жов, 2018 11:56
Kostia написав:
Кто знает инфо про оушн молл, какие арендаторы будут? Будет ли спортзал, спортлайф?
думаю шо нет, слишком дорогая будет аренда для спортзала)
якорным арендатором будет как известно икеа, об остальных пока ничего не известно
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 4714
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 240 раз.
- Подякували: 575 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 жов, 2018 12:02
Kostia написав: Vlad442 написав:
Наконец свершилось. Новострой в 200 метрах от метро в Киеве, коробка готова, монолит, хороший вид и этаж, сдача через год.
400 долларов за метр.
Скриньте прайс Аркады, чтобы было что показать внукам.
Влад, я правда верил что вы не продаёте аркаду.
Я ее не продаю (спеши-торопись, осталось две квартиры), я в свое время покупал дорого. Теперь радуюсь за тех, кто дождался 400 долларов 11500 за метр в хорошем доме в хорошем месте.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 4838
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 694 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 жов, 2018 12:04
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 4714
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 240 раз.
- Подякували: 575 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 жов, 2018 12:06
kingkongovets написав: Kostia написав:
Кто знает инфо про оушн молл, какие арендаторы будут? Будет ли спортзал, спортлайф?
думаю шо нет, слишком дорогая будет аренда для спортзала)
якорным арендатором будет как известно икеа, об остальных пока ничего не известно
А было бы неплохо, там нет нормального зала с бассейном поблизости, хотя с другой стороны, возможно будет, ведь в парусе есть и в бц от кана на дружбы народов, а там аренда не дешевле)
-
Kostia
-
-
- Повідомлень: 733
- З нами з: 02.11.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 116 раз.
-
- Профіль
-
2
3
Додано: Сер 10 жов, 2018 12:06
Vlad442 написав:
Теперь радуюсь за тех, кто дождался 400 долларов 11500 за метр в хорошем доме в хорошем месте.
Скажем так, в не самом плохом месте, в не самом плохом доме, и не доме еще, и сдадут явно позже чем через год
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 22183
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1089 раз.
- Подякували: 4948 раз.
-
- Профіль
-
5
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|11590
|2073890
|
|
|446
|166809
|
|
|1
|911
|
|