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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2259226022612262>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1119
Висота стель
4%
46
Гарний вигляд з вікон
9%
100
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
241
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
175
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
208
Якість будівництва
15%
173
Всього голосів : 1119
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 11:11

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Если бы у основной массы средняя зп была 1500 - пришлось бы покупать по 10000+

в Польше и Чехии именно так? по 10 000+?

В Польше и Чехии все-таки, средние зп по-ниже, но недвига такого уровня как Тетрис и в похожем локейшене, как я понимаю - где-то к +-7куе подбирается.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 11:15

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Если бы у основной массы средняя зп была 1500 - пришлось бы покупать по 10000+

в Польше и Чехии именно так? по 10 000+?

элитка именно па10
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 11:19

  Первый написав:Чикаго однозначно лучше жк мордор по потребительским качествам.
Соответсвующая цена.

Но. Ее осознать Я не могу в силу своей ограничености.
Короче лошара. Не могу осознать как за 70 квадратов отслюнявить пол ляма денег, и какой вид наркотиков там продавать для получения хотя б 5%.


думаю мы там вскоре увидим надписи графф, тиффани, или картье)
хотя по "потребительским качествам" островок в кассовой зоне оушена мож и покруче)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 11:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кто знает инфо про оушн молл, какие арендаторы будут? Будет ли спортзал, спортлайф?
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 11:48

  baraka написав:"интриги, скандалы, расследования" :)

обзорный мини-фильм про Патриотику

https://ua.m2bomber.com/newbuilding/504 ... patriotika

а правда, что домик со своими видео "ни о чём" тут и рядом не валялся ? :)

Все же не совсем правильно называть застройщиком банк
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 11:56

  Kostia написав:Кто знает инфо про оушн молл, какие арендаторы будут? Будет ли спортзал, спортлайф?


думаю шо нет, слишком дорогая будет аренда для спортзала)
якорным арендатором будет как известно икеа, об остальных пока ничего не известно
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 12:02

  Kostia написав:
  Vlad442 написав:Наконец свершилось. Новострой в 200 метрах от метро в Киеве, коробка готова, монолит, хороший вид и этаж, сдача через год.
400 долларов за метр.
Скриньте прайс Аркады, чтобы было что показать внукам.

Влад, я правда верил что вы не продаёте аркаду.

Я ее не продаю (спеши-торопись, осталось две квартиры), я в свое время покупал дорого. Теперь радуюсь за тех, кто дождался 400 долларов 11500 за метр в хорошем доме в хорошем месте.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 12:04

  Vlad442 написав:в хорошем доме в хорошем месте.

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 12:06

  kingkongovets написав:
  Kostia написав:Кто знает инфо про оушн молл, какие арендаторы будут? Будет ли спортзал, спортлайф?


думаю шо нет, слишком дорогая будет аренда для спортзала)
якорным арендатором будет как известно икеа, об остальных пока ничего не известно

А было бы неплохо, там нет нормального зала с бассейном поблизости, хотя с другой стороны, возможно будет, ведь в парусе есть и в бц от кана на дружбы народов, а там аренда не дешевле)
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 12:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Теперь радуюсь за тех, кто дождался 400 долларов 11500 за метр в хорошем доме в хорошем месте.

Скажем так, в не самом плохом месте, в не самом плохом доме, и не доме еще, и сдадут явно позже чем через год
Faceless
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