Додано: Сер 10 жов, 2018 11:19

Первый написав: Чикаго однозначно лучше жк мордор по потребительским качествам.

Соответсвующая цена.



Но. Ее осознать Я не могу в силу своей ограничености.

думаю мы там вскоре увидим надписи графф, тиффани, или картье)

думаю мы там вскоре увидим надписи графф, тиффани, или картье)

хотя по "потребительским качествам" островок в кассовой зоне оушена мож и покруче)

