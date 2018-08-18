|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 10 жов, 2018 12:08
Vlad442 написав: Kostia написав: Vlad442 написав:
Наконец свершилось. Новострой в 200 метрах от метро в Киеве, коробка готова, монолит, хороший вид и этаж, сдача через год.
400 долларов за метр.
Скриньте прайс Аркады, чтобы было что показать внукам.
Влад, я правда верил что вы не продаёте аркаду.
Я ее не продаю (спеши-торопись, осталось две квартиры), я в свое время покупал дорого. Теперь радуюсь за тех, кто дождался 400 долларов 11500 за метр в хорошем доме в хорошем месте.
Что вы продаёте по 11500 за метр?
-
Kostia
-
-
- Повідомлень: 737
- З нами з: 02.11.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 117 раз.
-
- Профіль
-
2
3
Додано: Сер 10 жов, 2018 12:12
Kostia написав: kingkongovets написав: Kostia написав:
Кто знает инфо про оушн молл, какие арендаторы будут? Будет ли спортзал, спортлайф?
думаю шо нет, слишком дорогая будет аренда для спортзала)
якорным арендатором будет как известно икеа, об остальных пока ничего не известно
А было бы неплохо, там нет нормального зала с бассейном поблизости, хотя с другой стороны, возможно будет, ведь в парусе есть и в бц от кана на дружбы народов, а там аренда не дешевле)
за углом на дружбы народов киев спорт клуб с бассиком, на лыбедской, малевича, и антоновича тоже залов хватает
спортлайф на протасовом опять же
а вообще то должны были построить будивельник-арену с мокрой зоной на территории бывшей киевгумы, алэ сталося вжэ як сталося
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 4720
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 240 раз.
- Подякували: 575 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 жов, 2018 12:13
Kostia написав: Vlad442 написав: Kostia написав:
[quote="4471117:Vlad442"Наконец свершилось. Новострой в 200 метрах от метро в Киеве, коробка готова, монолит, хороший вид и этаж, сдача через год.
400 долларов за метр.
Скриньте прайс Аркады, чтобы было что показать внукам.[/quote
Влад, я правда верил что вы не продаёте аркаду.
Я ее не продаю (спеши-торопись, осталось две квартиры), я в свое время покупал дорого. Теперь радуюсь за тех, кто дождался 400 долларов 11500 за метр в хорошем доме в хорошем месте.
Что вы продаёте по 11500 за метр?
Не понял. А как же "закрытая форточка" и уже как два года дорожая?
ЗЫ боюсь сглазить, но ИМнХО это скорее дно Аркады виднеется, а не КРЖН
Делай что должен, и будь что будет.
-
Рыба-сом
-
-
- Повідомлень: 1279
- З нами з: 29.11.16
- Подякував: 317 раз.
- Подякували: 261 раз.
-
- Профіль
-
3
3
Додано: Сер 10 жов, 2018 12:17
kingkongovets написав: Kostia написав: kingkongovets написав:
думаю шо нет, слишком дорогая будет аренда для спортзала)
якорным арендатором будет как известно икеа, об остальных пока ничего не известно
А было бы неплохо, там нет нормального зала с бассейном поблизости, хотя с другой стороны, возможно будет, ведь в парусе есть и в бц от кана на дружбы народов, а там аренда не дешевле)
за углом на дружбы народов киев спорт клуб с бассиком, на лыбедской, малевича, и антоновича тоже залов хватает
спортлайф на протасовом опять же
а вообще то должны были построить будивельник-арену с мокрой зоной на территории бывшей киевгумы, алэ сталося вжэ як сталося
Там есть бассейн на дружбы, но правда ногами от борта оттолкнулся и поплыл половину) там 16 м.
На протасовом хороший, но чуть далеко)
Если будет в оушн молл, было бы круто. Все-таки магазинов, ресторанов и так хватает
-
Kostia
-
-
- Повідомлень: 737
- З нами з: 02.11.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 117 раз.
-
- Профіль
-
2
3
Додано: Сер 10 жов, 2018 12:19
Vlad442 написав: Kostia написав: Vlad442 написав:
Наконец свершилось. Новострой в 200 метрах от метро в Киеве, коробка готова, монолит, хороший вид и этаж, сдача через год.
400 долларов за метр.
Скриньте прайс Аркады, чтобы было что показать внукам.
Влад, я правда верил что вы не продаёте аркаду.
Я ее не продаю (спеши-торопись, осталось две квартиры), я в свое время покупал дорого. Теперь радуюсь за тех, кто дождался 400 долларов 11500 за метр в хорошем доме в хорошем месте.
я прошу еще раз ткните пальцем где по 400 долл за метр. или вы имееете ввиду площадь 460м2?
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
-
Жека79
-
-
- Повідомлень: 3037
- З нами з: 25.12.14
- Подякував: 305 раз.
- Подякували: 400 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 жов, 2018 12:21
Kostia написав:
Там есть бассейн на дружбы, но правда ногами от борта оттолкнулся и поплыл половину) там 16 м.
На протасовом хороший, но чуть далеко)
Если будет в оушн молл, было бы круто. Все-таки магазинов, ресторанов и так хватает
ну спортлайф с глубиной по пояс и запредельным количеством химии в воде тож не айс, если уж на то пошло
есть открытый бассик на бастионной, есть закрытый на деловой в инфизе
но канешна нормальной воды в киеве раз два и обчелся, тут соглашусь
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 4720
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 240 раз.
- Подякували: 575 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 жов, 2018 12:24
Kostia написав:
Наконец свершилось. Новострой в 200 метрах от метро в Киеве, коробка готова, монолит, хороший вид и этаж, сдача через год.
400 долларов за метр.
Скриньте прайс Аркады, чтобы было что показать внукам.
дайте ссылку на обьект па400 долл
-
X-Fresh
-
-
- Повідомлень: 470
- З нами з: 17.05.18
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 32 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 жов, 2018 12:25
Vlad442 написав: Kostia написав: Vlad442 написав:
Наконец свершилось. Новострой в 200 метрах от метро в Киеве, коробка готова, монолит, хороший вид и этаж, сдача через год.
400 долларов за метр.
Скриньте прайс Аркады, чтобы было что показать внукам.
Влад, я правда верил что вы не продаёте аркаду.
Я ее не продаю (спеши-торопись, осталось две квартиры), я в свое время покупал дорого. Теперь радуюсь за тех, кто дождался 400 долларов 11500 за метр в хорошем доме в хорошем месте.
Да Ви ще той тролляка.
Тьфу на Вас один раз
2вуха площею 460 квадратів в третьому будинку евріки.
Прям торчком всі повставали
Востаннє редагувалось Первый
в Сер 10 жов, 2018 12:27, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
-
Первый
-
-
- Повідомлень: 13314
- З нами з: 27.10.09
- Подякував: 214 раз.
- Подякували: 1738 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 жов, 2018 12:26
kingkongovets написав: Kostia написав:
Там есть бассейн на дружбы, но правда ногами от борта оттолкнулся и поплыл половину) там 16 м.
На протасовом хороший, но чуть далеко)
Если будет в оушн молл, было бы круто. Все-таки магазинов, ресторанов и так хватает
ну спортлайф с глубиной по пояс и запредельным количеством химии в воде тож не айс, если уж на то пошло
есть открытый бассик на бастионной, есть закрытый на деловой в инфизе
но канешна нормальной воды в киеве раз два и обчелся, тут соглашусь
я кроме как атлантический океан другого бассейна не признаю.
то для нищебродов
-
X-Fresh
-
-
- Повідомлень: 470
- З нами з: 17.05.18
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 32 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 жов, 2018 12:27
kingkongovets написав: Kostia написав:
Там есть бассейн на дружбы, но правда ногами от борта оттолкнулся и поплыл половину) там 16 м.
На протасовом хороший, но чуть далеко)
Если будет в оушн молл, было бы круто. Все-таки магазинов, ресторанов и так хватает
ну спортлайф с глубиной по пояс и запредельным количеством химии в воде тож не айс, если уж на то пошло
есть открытый бассик на бастионной, есть закрытый на деловой в инфизе
но канешна нормальной воды в киеве раз два и обчелся, тут соглашусь
В спортлайфах глубина бассейна стандартная, в самом мелком месте 1,4 м, в глубоком где-то 2,2. Раньше плавал постоянно там, никаких эффектов негативных не было. По сравнению с инфизом спортлайф на протасовом просто элит. В открытом не был, интересно.
-
Kostia
-
-
- Повідомлень: 737
- З нами з: 02.11.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 117 раз.
-
- Профіль
-
2
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|11590
|2073972
|
|
|446
|166821
|
|
|1
|913
|
|