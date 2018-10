Додано: Сер 10 жов, 2018 12:12

Kostia написав: kingkongovets написав: Kostia написав: Кто знает инфо про оушн молл, какие арендаторы будут? Будет ли спортзал, спортлайф? Кто знает инфо про оушн молл, какие арендаторы будут? Будет ли спортзал, спортлайф?



думаю шо нет, слишком дорогая будет аренда для спортзала)

якорным арендатором будет как известно икеа, об остальных пока ничего не известно

А было бы неплохо, там нет нормального зала с бассейном поблизости, хотя с другой стороны, возможно будет, ведь в парусе есть и в бц от кана на дружбы народов, а там аренда не дешевле) А было бы неплохо, там нет нормального зала с бассейном поблизости, хотя с другой стороны, возможно будет, ведь в парусе есть и в бц от кана на дружбы народов, а там аренда не дешевле)



за углом на дружбы народов киев спорт клуб с бассиком, на лыбедской, малевича, и антоновича тоже залов хватает

спортлайф на протасовом опять же

за углом на дружбы народов киев спорт клуб с бассиком, на лыбедской, малевича, и антоновича тоже залов хватает

спортлайф на протасовом опять же

а вообще то должны были построить будивельник-арену с мокрой зоной на территории бывшей киевгумы, алэ сталося вжэ як сталося

