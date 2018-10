Додано: Сер 10 жов, 2018 12:31

Kostia написав: В спортлайфах глубина бассейна стандартная, в самом мелком месте 1,4 м, в глубоком где-то 2,2. Раньше плавал постоянно там, никаких эффектов негативных не было. По сравнению с инфизом спортлайф на протасовом просто элит. В открытом не был, интересно. В спортлайфах глубина бассейна стандартная, в самом мелком месте 1,4 м, в глубоком где-то 2,2. Раньше плавал постоянно там, никаких эффектов негативных не было. По сравнению с инфизом спортлайф на протасовом просто элит. В открытом не был, интересно.



нет такой глубины в спортлайфе, я туда 5 лет отходил, там шоп иметь возможность спокойно поплавать одному на дорожке надо приходить в 14-00, а в любой другое время там масса медленных жирных тушек

в результате заработал аллергию от химии и плюнул на бассики в спортклубах нет такой глубины в спортлайфе, я туда 5 лет отходил, там шоп иметь возможность спокойно поплавать одному на дорожке надо приходить в 14-00, а в любой другое время там масса медленных жирных тушекв результате заработал аллергию от химии и плюнул на бассики в спортклубах

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.